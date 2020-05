Un iPad da 10,8″ nel 2020, l’iPad mini da 9″ nel 2021: parola di Ming-Chi Kuo

L’analista-Nostradamus Ming-Chi Kuo torna a fare previsioni sui prodotti Apple e le ultime riguardano iPad e iPad mini. In una nota inviata agli investitori, ottenuta dal sito Appleinsider, l’analista riferisce di due nuovi iPad che dovremmo vedere tra alcuni mesi. Il primo iPad previsto, per la seconda metà del 2020, è un tablet da 10,8″; un iPad mini, con schermo compreso tra 8,5″ e 9″, è previsto invece per i primi mesi del 2021.

L’analista afferma che la presentazione seguirà la strategia già vista con iPhone SE: modelli “low cost” con chip di alto livello sulla falsariga di quanto visto con iPhone SE 2020, sui quali Apple ha integrato i SoC già visti su iPhone 11 e iPhone 11 Pro.

Non è chiaro se l’iPad con lo schermo più grande sarà un “refresh” dell’iPad Air o dell’iPad tradizionale. Sia l’attuale iPad Mini, sia l’attuale iPad Air, sono stati presentati più di un anno addietro (a marzo del 2019): l’iPad è invece più recente, presentato a settembre dello scorso anno. L’analista riferisce ancora che Apple si servirà del fornitore GIS per il pannello touch.

