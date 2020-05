Nebula Capsule Max, il cinema HD in formato lattina di Anker è scontato di 100 euro

Nebula Capsule Max di Anker è un accessorio poco più grande di una lattina da 250 ml di una bevanda, eppure funge da altoparlante e proiettore, per trasformare il salotto di casa in un vero e proprio home cinema. Al momento, con un codice, risparmiate 100 euro sull’acquisto.

Come dicevamo la piccola “lattina”, o meglio il piccolo altoparlante a forma di lattina ingloba al suo interno un proiettore, con una risoluzione nativa HD a 1.280 x 720 pixel, molto più rispetto agli 854 x 480 pixel del modello base Capsule.

Ma non è solo questa la differenza con il primo modello che la nostra redazione ha provato e recensito in passato. Infatti la luminosità è di 200 ANSI lumen anziché 100, usa Android in versione 8.1 invece della 7.1 ed ha uno speaker da 8W con riproduzione audio a 270 gradi contro i 5W del suo predecessore. Inoltre la messa a fuoco è automatica anziché manuale.

La batteria integrata in Anker Nebula Capsule Max consente la visione di film per 2 ore e mezza, prima della necessaria ricarica, mentre in riproduzione musicale ne assicura 40. Grazie al motore Android è possibile scaricare applicazioni come Netflix, YouTube e altre, per poter guardare i propri film in totale comodità.

Risoluzione e potenza ad ogni modo lo rendono un alleato interessante per creare un piccolo cinema in salotto, grazie alla possibilità di proiettare immagini con diagonale fino a 100 pollici. E’ dotato di porta HDMI e USB per il collegamento ad altri dispositivi dai quali acquisire i contenuti da proiettare, c’è il Bluetooth per il collegamento ad un’amplificazione audio esterna più potente ed è dotato di tecnologia che riduce la quantità di luce diretta agli occhi permettendo così di guardare i propri film preferiti per ore senza sforzare la vista.

Normalmente per comprarlo dovete spendere 500 euro tuttavia al momento potete risparmiare 100 euro inserendo il codice HR88KE4P nel carrello che farà appunto scendere il prezzo a soli 399,99 euro spedizione inclusa.