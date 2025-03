Un Mac Studio con M3 Ultra permette di eseguire un complesso modello AI DeepSeek R1 in locale

Pubblicità

Lo YouTuber Dave Lee del canale Dave2D ha testato il Mac Studio 2025 nella variante top di gamma (M3 Ultra CPU 32-core, GPU 80-core) e ben 512GB di memoria unificata. Con il primoissimoMac Studio con M1 Ultra lo youtuber aveva già testato la potenza della macchina mettendola sotto stress sfruttgando girato con risoluzione 6K di videocamere BlackMagic, ma anche provando a gestire contemporaneamente i file ottenuti da 4 videocamere 4K, l’editing live con stream deck di Elgato e altri test ancora.

La nuova macchina è ovviamente ancora più potente delle precedenti e, come accennato, la variante con CPU 32‑core e GPU 80‑core permette di configurare il Mac Studio scegliendo fino a 512GB di memoria unificata: una potenza inaudita e impensabile fino a pochi anni addietro.

Il Neural Engine 32-core e un quantitativo di RAM così elevato permettono di eseguire complessi modelli AI on-device (senza inviare dati sul cloud) o addestrare modelli AI senza paura di inviare dati sul web.

Il Mac Studio testato dallo YouTuber permette di eseguire in locale un complesso modello AI come DeepSeek R1 con 671 miliardi di parametri (quello che è tipicamente possibile solo su workstation di altissimo livello), richiede ben 404GB di storage e l’allocazione di 448GB di video RAM (quella usata dalla GPU, più veloce rispetto alla RAM e in grado di elaborare molti dati in parallelo).

La memoria unificata del Mac Studio consente di eseguire un modello DeepSeek R1 quantizzato a 4bit (un metodo che consente di ridurre l’accuratezza) e offrire 17-18 token al secondo, con risposte utilizzabili in vari contesti. Da tenere conto che, non solo il Mac Studio consente l’esecuzione del modello, ma è possibile gestire tutto consumando meno di 200W, decisamente meno rispetto a quanto richiesto sfruttando PC con varie GPU dedicate. Volendo, facciamo notare che è anche possibile unire più macchine in cluster e gestire in casa anche un modello come DeepSeek R1 non quantizzato.

Tutto ciò ovviamente ha un costo, il Mac Studio top di gamma con 512GB di memoria unifica e unità SSD da 1TB arriva a ben 11974 euro…