Renault 5 Turbo 3E sarà pazzesca fuori e dentro, la fotogalleria

Alla fine del 2024 Renault 5 E-Tech ha venduto talmente bene in Francia da riuscire persino a superare Tesla Model Y: non sorprende che sulla scia di questo successo il costruttore abbia deciso di confermare i suoi piani per la versione più spinta Renault 5 Turbo 3E.

Anche in questo caso si tratta di un omaggio e richiamo allo storico modello proposto negli anni 80 del secolo scorso, da cui si ispira il design squadrato, ma reso ancora più estremo per il nuovo modello elettrico.

In realtà Renault aveva già mostrato un bozza del design fin dal 2022 ma pochi ritenevano che il marchio avrebbe proseguito con un design talmente estremo. Al contrario Renault non solo ha confermato tutto, ma ha realizzato anche un prototipo, anticipando una serie completa di informazioni sulle specifiche del veicolo, inclusi disponibilità e prezzo.

La mini supercar, come la definisce Renault, potrà conare su una potenza di ben 540 cavalli, quindi 400 kW, con velocità massima di 270 km orari e accelerazione da zero a cento km orari in meno di 3,5 secondi. Il design estremo è anche funzionale perché i due motori non si trovano all’interno del veicolo, ma sono posizionati direttamente su ciascuna delle due ruote posteriori. Questo significa che a differenza della stragrande maggioranza delle auto la Renault 5 Turbo 3E è priva di albero di trasmissione. Si potrà ricaricare con potenzia fino a 350 kW per passare dal 15% all’80% in solamente 15 minuti. Renault la definisce un razzo tascabile con agilità straordinaria, perfetta per sgommate e derapate. Il design esuberante sia dentro che fuori si potrà cambiare e personalizzare a piacere grazie a un’ampia scelta di varianti, così da creare modelli tutti diversi uno dall’altro.

Renault 5 Turbo 3E arriverà nel 2027 ma ne saranno costruiti solo 1980 esemplari numerati, per celebrare l’anno di rilascio dello storico modello. Sarà per pochi non solo per il numero litato di produzione: Renault non ha ancora comunicato il prezzo ma si prevede che sarà sostenuto.

