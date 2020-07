Un Mini Dock Thunderbolt 3 da OWC

OWC ha annunciato la disponibilità del nuovo Thunderbolt 3 mini Dock, dispositivo che sarà commercializzato a partire dal 27 luglio. È un accessorio dalle dimensioni di uno smartphone, non ha bisogno di alimentatore esterno e si collega alla porta Thundertbolt 3 di Mac e PC. Supporta il trasferimento veloce dei dati, configurazioni con due display 4K e la ricarica di piccoli dispositivi, in altre parole la possibilità di avere un huh utile in vari ambiti

Il mini Dock Thunderbolt 3 di OWC (qui i dettagli) permette di sfruttare due display esterni (oltre a quello del portatile stesso) con supporto risoluzioni non compresse 4096 x 2160 4K @ 60Hz tramite due porte HDMI 2.0. È compatibile HDCP 2.2 (per la gestione digitali dei diritti, utili per i servizi di trasmissione in streaming) e supporta tecnologia audio multi-canale quali LCPM, DTS e Dolby Digital.

La porta USB 2 e USB 3 (5 Gb/s) offre accesso a dispositivi di vario tipo, incluse tastiere e mouse, drive esterni, lettore di memory card, lettori/masterizzatori CD/DVD, chiavette USB, ecc. L’accessorio è in alluminio, portatile e può essere facilmente inserito in una borsa. È presente una porta Gigabit Ethernet (compatibile con funzionalità PXE Boot e Wake-on-LAN).

Una utility dedicata, OWC Dock Ejector, permette di espellere con un solo click unuit collegate. Negli Stati Uniti l’OWC Thunderbolt 3 mini Dock è venduto a 119$. La garanzia è di due anni. Il cavo Thunderbolt è integrato nel dock stesso.

Per conoscere come funzione Thunderbolt 3, vi rimandiamo al nostro articolo che spiega vantaggi e versatilità di questa porta.