Entro l’anno il supporto Apple Pay per Los Angeles Metro Rail

Los Angeles Metro Rail, il sistema di trasporto di massa della contea di Los Angeles, ha confermato che entro quest’anno le sue carte di transito supporteranno l’integrazione con Apple Pay.

Già lo scorso anno LA Metro aveva riferito di essere al lavoro con Apple per aggiungere il supporto di Apple Pay alla Transit Access Pass (TAP), il metodo di pagamento elettronico dei biglietti usato per i servizi di trasporto pubblico all’interno della contea di Los Angeles. Ora la Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority ha fatto sapere in un tweet che il supporto per il Wallet di iPhone e per l’Apple Watch dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, senza indicare una tempistica precisa.

Quando il servizio sarà disponibile, gli utenti potranno aggiungere la carta TAP nell’app Wallet e pagare velocemente la tariffa di transito posizionando l’iPhone o l’APple Watch vicino un lettore TAP.

Your TAP card is coming to iPhone and Apple Watch this year. pic.twitter.com/psQt1Uq3SD — LA Metro (@metrolosangeles) July 14, 2020

L’integrazione con Apple Pay – spiega Appleinsider – è solo una parte dii una più ampia revisione del sistema LA Metro che prevede l’aggiornamento delle e biglietterie automatiche e una nuova app TAP per iOS. Il sistema TAP è attualmente compatibile con 25 sistemi di trasporto della contea di Los Angeles.

All’inizio del 2020, Hong Kong ha annunciato il supporto Apple Pay per l’Octopus Card, una carta ricaricabile che può essere usata per pagare sui mezzi di trasporto e in molti negozi e ristoranti di Hong Kong.

Apple Pay è utilizzabile per pagare i trasporti pubblici in Cina continentale, Hong Kong, Giappone, varie città degli Stati Uniti, Australia (Sydney: Transport for NSW), Canada (Vancouver: TransLink), Singapore, Russia (metropolitana di Mosca, Novosibirsk, San Pietroburgo) e altre nazioni ancora.

