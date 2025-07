Unexpected Italy, aggiornata l’app anti trappole per turisti

È disponible l’ultima versione dell’App di Unexpected Italy, progetto traveltech che ha come obiettivo offrire un’esperienza turistica che faccia sentire “locali” i viaggiatori. È una “Lonely Planet” 3.0 geolocalizzata e targetizzata, nella quale il viaggiatore ha accesso ad itinerari che permettono di personalizzare il viaggio entrando in contatto diretto con posti unici e “reali”, che non si trovano sui classici canali turistici.

Il progetto, creato dalla vicentina Elisabetta Faggiana e dal barlettano Savio Losito, ha come obiettivo offrire un’esperienza turistica che faccia sentire “locali” i viaggiatori. Ad oggi, girando fisicamente luogo per luogo, conoscendo ogni singola persona e realtà, i due founder hanno mappato 13 aree territoriali italiane: Barletta, Firenze, Genova, Macerata, Matera, Milano, Modena, Padova, Roma, Torino, Valle d’Itria, Venezia e Vicenza. Ci sono proposte di migliaia di luoghi “segreti”, ma anche di artigiani che accolgono i viaggiatori, hotel, bed and breakfast e agriturismi dove l’accoglienza è un’arte e ristoranti che fanno della qualità un mantra. L’elenco completo è sulla loro App, disponibile negli e-store.

Nelle ultime settimane c’è stato un boom di richieste per le mappe alternative in particolare per Roma e Venezia, prese d’assalto dai turisti in questi giorni di caldo e vacanze estive. Il 70% dei turisti incappa in almeno una “trappola per turisti” durante la propria vacanza (fonte dati: Passport Photo Online). A volte si tratta di un ristorante che spaccia carbonara con panna, altre di un centro storico svuotato dai suoi abitanti e pieno di souvenir tutti uguali. Il ruolo di Unexpected Italy (disponibile su Play Store e App Store) può essere decisivo nella lotta contro l’overtourism, tanto che alla start up è stato assegnato un importante riconoscimento nell’ambito del Roma Startup Award per “l’originalità della sua proposta e la capacità di creare valore per la città”.

Secondo i dati dell’Istat, il 95,5% delle attività economiche italiane è indipendente o a conduzione familiare, ma sono proprio queste a scomparire sotto la pressione dell’overtourism, schiacciate da dinamiche economiche che premiano chi offre di più al minor prezzo, spesso attirando i turisti in trappole che rendono l’esperienza odiosa”, dice Elisabetta Faggiana, founder di Unexpected Italy.

Per ricordare tutto delle città

“Le città, i paesi e le coste smettono di essere vivi, diventano scenografie da attraversare e dimenticare. Ma, come ci ricorda il concetto di Capacità di Carico Turistica (CCT), definito dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, ogni territorio ha un limite, oltre il quale collassano ambiente, infrastrutture, economia locale, qualità della vita, e perfino la soddisfazione dei turisti stessi. Solo l’1% delle città viene realmente esplorato dai turisti: un dato che dimostra quanto l’esperienza di viaggio si concentri in pochi luoghi iconici, lasciando il resto – spesso più autentico e significativo – invisibile o ignorato”.

L’overtourism è il problema più grave del turismo italiano. Si stima che il 70% dei turisti (tra di loro, solo cinque nazionalità rappresentano il 55% dei soggiorni stranieri: il 15% dagli Stati Uniti, Germania 12%, Francia 11%, Regno Unito 10% e dal Canada 7%) si concentra sull’1% del territorio italiano (a elaborare dati consolidati Banca d’Italia e Istat è stata The Data Appeal Company).