I migliori accessori per Insta360 X5 e X4

Per gli appassionati di riprese in movimento a 360 gradi, Insta360 X5 è certamente uno dei punti di riferimento. Progettata per offrire riprese sferiche in 8K, stabilizzazione avanzata e un sistema di editing intelligente direttamente da app, risulta compatta, resistente e pronta per qualsiasi avventura. La X5, già all’apertura della scatola dà il meglio di sé per creator, sportivi e professionisti, ma con questi accessori diventa ancor più versatile.

Per sfruttare appieno le sue potenzialità, esistono numerosi accessori che migliorano usabilità, versatilità e qualità di ripresa. Dalle imbracature per ottenere riprese in soggettiva, alle staffe per montaggi multipli, fino a bastoni estensibili per scatti aerei o microfoni wireless per un audio nitido, questi strumenti espandono le possibilità della X5 in ogni contesto, dall’outdoor estremo al vlogging urbano.

La Insta360 X5 si distingue per prestazioni elevate e versatilità, grazie a innovazioni hardware e software significative. I nuovi sensori da 1/1,28”, il supersampling da 11K e il video a 360° in 8K a 30 fps garantiscono immagini ricche di dettagli. Il cuore del sistema è il Triple AI Chip, con capacità di riduzione del rumore migliorata del 140%, supportato dalla modalità PureVideo per riprese in condizioni di scarsa luce e dall’Active HDR a 5.7K/60fps per contrasti più nitidi.

La camera registra due video simultanei, uno classico subito condivisibile e uno a 360° completo, ideale per un controllo creativo totale. La resistenza agli ambienti estremi è garantita da lenti in vetro ultraresistente, impermeabilità fino a 15 metri senza custodia, e una cover antivento multistrato. La batteria da 2.400 mAh offre fino a 185 minuti di autonomia, con ricarica rapida all’80% in 20 minuti.

Completano il pacchetto l’app Insta360 aggiornata alla versione 2.0 con strumenti di editing AI e accesso al cloud Insta360+, per backup, montaggio e condivisione rapidi.

Nel seguito dell’articolo, esploreremo una selezione dei migliori accessori compatibili con Insta360 X5, utili sia per i professionisti del video che per gli appassionati di riprese dinamiche, molto di questi sono utilizzabili senza problemi anche con il modello precedente X4 che condivide molte delle qualità e delle modalità d’uso della X5.

1. Sametop Pettorina Chesty – Imbracatura da Petto

Progettata per registrazioni in soggettiva durante attività intense, questa pettorina offre un’imbottitura che distribuisce il peso in modo uniforme, riducendo l’affaticamento. I materiali traspiranti mantengono la pelle fresca anche durante lunghe sessioni. Regolabile su diverse corporature e sopra strati spessi, si monta e smonta velocemente grazie alla fibbia a sgancio rapido. Ideale per sport come sci, bici o motocross, garantisce riprese dinamiche stabilizzate dal torace, perfette per catturare braccia, bastoncini o manubri.

2. Fotoleey – Borsa Portatile per Insta360 X5

Realizzata in nylon rigido resistente agli urti e impermeabile, questa custodia protegge la Insta360 X5 e X4 da colpi, polvere o contatti accidentali. Il design interno prevede un alloggiamento sagomato che evita il movimento della camera e protegge l’obiettivo dalle abrasioni. Compatta e leggera, è perfetta per viaggi o escursioni, mantenendo la fotocamera pronta all’uso senza ingombro.

3. SUREWO – Adattatore Dual Twin Mount in Alluminio

Costruito in alluminio CNC, questo adattatore sostituisce un singolo supporto con una configurazione doppia, permettendo di montare due action cam contemporaneamente. È possibile orientare le camere separatamente o mantenerle alla stessa altezza grazie alla rotazione a 90°, offrendo angolazioni frontali, posteriori e immersive. Ottimo per confrontare l’effetto stabilizzazione della Insta360 X5 con altri modelli o registrare contemporaneamente scene con più prospettive o diversi sistemi di ripresa.

4. PGYTECH CapLock – Morsetto Superiore in Alluminio

Un morsetto robusto e compatto che si fissa saldamente a tubi o barre da 17 a 37 mm di diametro. Il meccanismo CapLock garantisce montaggi rapidi e stabili, con orientamento multi-angolo (180° verticale, 360° orizzontale). Il materiale antiscivolo e il rilascio rapido integrato permettono un posizionamento sicuro e agevole della Insta360 X5, ideale su manubri, caschi o travi durante viaggi, sport o installazioni temporanee.

5. DJI Mic 2 – Trasmettitore Wireless

Praticamente un sistema audio miniaturizzato, composto da microfono trasmettitore con clip e ricevitore compatto. Il microfono garantisce registrazioni nitide grazie alla riduzione intelligente del rumore ambientale, perfetto per vlog, interviste o scene all’aperto. Grazie al collegamento Bluetooth integrato, può essere utilizzato con smartphone o alcune action cam DJI, oltre che con la Insta360 X5, offrendo flessibilità e libertà da cavi. Offre fino a 6 ore di autonomia, ideale per sessioni di registrazione estese o streaming.

6. Wiseten – Bastone Selfie da 150 cm

Realizzato in lega leggera ma robusta, questo bastone si piega fino a 25 cm e si estende fino a 150 cm, permettendo angolazioni elevate e riprese amorfe dinamiche. Il meccanismo telescopico con bloccaggio sicuro evita movimenti indesiderati e offre una presa stabile grazie al manico in silicone antiscivolo. Compatibile con Insta360 X5 e molte action cam grazie alla filettatura standard 1/4″: ideale per riprese selfie, sopratutto in sport o viaggi.

7. Insta360 – Bastone per Selfie Edizione Estesa da 3 m

Questo bastone consente di ottenere prospettive aeree fino a 3 metri di altezza, offrendo riprese spettacolari senza necessità di drone. Realizzato in materiali robusti, garantisce stabilità anche a lunghezze estreme. Grazie alla tecnologia “stealth”, il bastone scompare nelle riprese, lasciando la camera galleggiare invisibile nell’aria, risultando ideale per scatti panoramici immersivi e storytelling avanzato.

8. Holilo – Telaio Protettivo per Insta360 X5

Per chi cerca una protezione non invasiva, che consenta di usare la camera e al tempo stesso di metterla al riparo dagli urti, questa scocca telaio Holilo è progettata su misura per la Insta360 X5, pensata per avvolgere la fotocamera in modo preciso e sicuro, senza interferire con l’uso dell’obiettivo panoramico. Realizzato in lega di alluminio anodizzato, offre resistenza a urti e cadute, mantenendo al contempo leggerezza e solidità. Compatibile con una vasta gamma di accessori grazie alla doppia interfaccia ad artiglio e alla filettatura da 1/4″, integra anche un supporto magnetico retrattile. L’installazione è semplice e rapida, grazie al sistema di chiusura manuale con vite superiore.

9. Insta360 Mic Air

Dulcis in fundo, per chi vuole un accessorio originale e studiato appositamente per la Insta360 X5 (la versione combo con trasmettitore funziona anche con X5 e iPhone), ecco Mic Air.

Con questo accessori Insta360 entra nel mondo dell’audio digitale con Mic Air. Si tratta di un microfono wireless ultracompatto pensato per creator in movimento. Leggero (solo 7,9 grammi) e discreto, si collega direttamente — senza ricevitori — alle videocamere Insta360 X5 e Ace Pro 2, trasmettendo audio ad alta qualità (48kHz/24 bit) in modo semplice e immediato.

Progettato per integrarsi nativamente nell’ecosistema Insta360, il Mic Air offre fino a 10 ore di autonomia e una portata wireless fino a 300 metri, con riduzione del rumore e paravento incluso. Per chi usa smartphone o dispositivi esterni, è disponibile anche un bundle con ricevitore USB-C, ampliando la compatibilità a una gamma più ampia di accessori. Un’aggiunta mirata per chi cerca qualità audio professionale in formato tascabile.

La versione combo si acquista su Amazon direttamente da qui.

Naturalmente, imprescindibile l’acquisto della Insta360 X5 per l’utilizzo di tutti gli accessori presenti in questa lista. La camera la trovate su Amazon direttamente a questo indirizzo.

Il modello precedente è disponibile qui