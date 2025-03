L’Ungheria userà il riconoscimento facciale per identificare chi partecipa al Budapest Pride

Pubblicità

Il Parlamento ungherese ha votato per il divieto di tenere il Pride, modificando una legge per considerare reato l’organizzazione o la partecipazione a manifestazioni e iniziative che violino esistenti nomi sulla “protezione dell’infanzia”, ma ha anche approvato l’uso di software di riconoscimento facciale con i quali identificare e sanzionare i partecipanti alle manifestazioni.

Lo riferisce The Guardian spiegando che i partecipanti identificati rischiano multe fino a 200.000 fiorini (poco più di 500 euro).

Amnesty International Ungheria ha chiesto che non sia promulgata la legge che vieta i Pride e consente alle autorità di multare organizzatori e partecipanti, oltre che di utilizzare il riconoscimento facciale per identificarli.

“Questo provvedimento è un attacco diretto alla comunità Lgbtqia+ e una grave violazione degli obblighi internazionali dell’Ungheria in materia di non discriminazione e libertà di espressione e di riunione pacifica”, riferisce Dávid Vig, direttore di Amnesty International Ungheria.

“Alla vigilia del 30° anniversario del Budapest Pride, che si terrà a giugno, questo divieto riporta il paese indietro di tre decenni, annullando i progressi ottenuti con fatica dalle persone Lgbtqia+. Purtroppo, è solo l’ultima di una lunga serie di misure discriminatorie adottate dalle autorità per colpire e stigmatizzare questa comunità”, spiega ancora Vig.

“La motivazione ufficiale con cui è stata giustificata l’approvazione della legge, il presunto rischio che eventi come il Pride possano ‘danneggiare i bambini’, si basa su stereotipi infondati e alimenta discriminazione, omofobia e transfobia. Il presidente ungherese non deve firmare questa legge, ma piuttosto garantire che le persone Lgbtqia+ possano esprimere liberamente la propria identità e partecipare a eventi pubblici senza paura di ritorsioni”.

La nuova norma modifica la legge sul diritto di riunione, trasformando in reato l’organizzazione di eventi e in illecito amministrativo la partecipazione a manifestazioni che violano la cosiddetta “legge sulla propaganda”, che vieta la “rappresentazione o promozione” dell’omosessualità nei confronti dei minori di 18 anni.

Il disegno di legge è stato presentato in parlamento il 17 marzo ed è stato approvato oggi con procedura d’urgenza, senza alcuna consultazione pubblica. L’entrata in vigore è prevista per il 15 aprile.

Negli ultimi anni, il diritto alla libertà di riunione pacifica è stato sempre più messo in discussione in tutta Europa: in diversi paesi, le autorità hanno adottato misure per stigmatizzare, ostacolare, scoraggiare e punire chi organizza e partecipa a proteste pacifiche.

Un recente rapporto di Amnesty International ha documentato restrizioni al diritto di protesta in 21 stati, tra cui l’Ungheria, che continua a ignorare i propri obblighi internazionali in materia di diritti umani. Anziché proteggere e facilitare le manifestazioni pacifiche, il governo ungherese impone barriere e interferenze ingiustificate, limitando sempre di più la libertà di espressione e di protesta.