Black Friday, offerta folle: Ring Intercom ed Echo Pop in sconto del 73%

Perchè comprare “solo” in sconto al minimo storico Ring Intercom, un’interfaccia digitale che vi permette di controllare citofono e portone di casa da ovunque, se insieme potete avere in regalo anche Echo Pop?

La domanda non ha una risposta scontata quanto ipotetica perchè oggi, nell’ultimo giorno del Black Friday, è proprio questa l’offerta che vi fa Amazon: Ring Intercom ed Echo Pop al prezzo di 47,99€, il prezzo del solo Ring Intercom scontato.

Che cosa è Ring Intercom ve l’abbiamo già spiegato qui. In sintesi è un’interfaccia con il citofono (praticamente tutti) capace di governare il citofono stesso ricevendo notifiche a distanza quando qualcuno suona e parlare con chi è davanti alla nostra porta. Può anche inviare una chiave virtuale per far entrare amici e parenti e consentire agli autisti Amazon le consegne (qui come funziona).

In pratica sapremo chi ha suonato al nostro campanello quando siamo via da casa e parlare con lui, aprire la porta a qualcuno mentre siamo via, permettere a chi viene a casa nostra e vogliamo che entri di aprire la porta anche senza il nostro intervento, consentire la consegna in un cortile o un androne da parte dei corrieri Amazon che potranno depositare il pacco i tutta sicurezza, per noi e per il pacco.

Echo Pop, che come detto viene regalato, appartiene alla gamma dei dispositivi smart a basso costo. Funziona esattamente come Echo Dot. Permette di interagire per avviare la riproduzione di musica, effettuare rapide ricerche, leggere le ultime notizie, ascoltare le previsioni meteo, impostare le sveglie e soprattutto controllare i dispositivi Smart installati in casa attraverso semplici comandi vocali.

Come gli altri permette di chiamare e inviare messaggi senza muovere un dito a chiunque possieda un dispositivo Echo o l’App Alexa installata sullo smartphone. E trattandosi di un dispositivo intelligente, una volta installato non si dovrà fare altro visto che sarà capace di aggiornarsi automaticamente tramite il cloud per aggiungere nuove funzionalità che saranno rilasciate in futuro.

Grazie ai 4 microfoni a lungo raggio incorporati è in grado di sentire l’utente da qualsiasi punto della stanza: ovviamente è possibile collegare lo speaker a smartphone ed altri dispositivi multimediali tramite Bluetooth o via cavo audio da 3,5 millimetri.

Ring Intercom, che per il Black Friday è sceso al prezzo superlativo e mai toccato prima, di 47,99€, in occasione del Black Friday potete avere in omaggio anche Echo Pop.

Ovviamente Echo Pop funzionerà anche con tutta una lunga serie di altri dispositivi compatibili Alexa: permette di chiamare e inviare messaggi senza muovere un dito a chiunque possieda un dispositivo Echo o l’App Alexa installata sullo smartphone.

In pratica comprando questo bundle avrete un pacchetto completo ed economico, capace di fare fronte a tante funzioni e non solo “rispondere” alle chiamate al citofono.

L’offerta dal punto di vista della convenienza è di quelle che non si possono rifiutare. Ring Intercom costerebbe 129,99 ma in sconto lo trovate a 47,99€. Come se questo non bastasse a 47,99€ portate a casa anche Echo Pop che costerebbe 47,14€ ma è in sconto a 17 €. In pratica il pacchetto ha un valorre di 177,13 € ma lo pagate il 73% in meno…

Click qui per comprare