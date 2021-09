Urbanista Lisbon, gli auricolari senza fili diventano micro

Incarnando la semplicità del design scandinavo tipico di Urbanista, gli auricolari Lisbon sono eleganti, compatti e funzionali. Con una custodia di ricarica portatile, che pesa meno di 30 grammi, e gli auricolari che misurano solo 18 x 16 x 14 mm e pesano solamente 4 gr ciascuno, Urbanista Lisbon è senza dubbio tra gli auricolari Bluetooth senza fili più piccoli al mondo.

Si adattano comodamente e saldamente per un’esperienza di ascolto quasi impercettibile. «Gli auricolari Urbanista Lisbon sono il plus perfetto alla nostra linea true wireless» dichiara Anders Andreen CEO della società. «Potranno essere il prodotto più piccolo della nostra gamma, ma gli auricolari Lisbon offrono un suono indubbiamente potente per le loro dimensioni».

Gli auricolari Urbanista Lisbon sono disponibili in cinque colori che richiamano l’estate: Coral Peach (rosso pastello), Vanilla Cream (beige), Blush Pink (rosa), Mint Green (verde) e Midnight Black (nero).

Nonostante le dimensioni super compatte e la leggerezza, offrono una autonomia di ben 9 ore in riproduzione, che arriva a un totale di 27 ore grazie alle due cariche extra assicurate dalla custodia di trasporto. Il costruttore assicura che nonostante gli ingombri lillipuziani gli auricolari assicurano una riproduzione audio sorprendente.

«La traccia sonora di Urbanista è progettata per essere forte sui bassi senza sopraffare i medi cristallini e gli alti dolci» spiega l’ingegnere del suono Axel Grell che, tra gli altri prodotti della gamma Urbanista, ha progettato il sound stage per gli auricolari Urbanista Lisbon. «Volevamo progettare un prodotto piccolo e portatile che offrisse prestazioni al di sopra e al di là delle aspettative per dimensioni e prezzo, e gli auricolari Lisbon non deludono».

Offrono controlli touch, Bluetooth 5.2, ricarica tramite USB-C, gommini in silicone universali GoFit inclusi, compatibilità con iPhone, iPad e Android e supporto per Siri e Assistente Google. Gli auricolari Lisbon sono già disponibili sul sito di Urbanista al prezzo di 49,90 euro. Diversi prodotti Urbanista sono disponibili anche da questa pagina di Amazon: è probabile che anche questo modello verrà proposto tramite il colosso dell’e-commerce.