OWC svela l’adattatore da Thunderbolt a doppia DisplayPort

Fin dalla fondazione della società la statunitense OWC propone accessori di qualità e alte prestazioni per l’universo Apple: ora il catalogo del costruttore si espande con il compatto e versatile adattatore da Thunderbolt 3 a doppia DisplayPort.

Gli utenti che usano Mac e iPad dotati di porta Thunderbolt 3 possono ricorrere a questo accessorio per collegare al proprio dispositivo un monitor 8K oppure due monitor esterni 4K impiegando una sola porta Thunderbolt. Grazie all’impiego della tecnologia DisplayPort 1.4 questo adattatore ad alte prestazioni è in grado di visualizzare una risoluzione quattro volte superiore rispetto agli accessori basati sulla tecnologia DisplayPort 1.2.

Il costruttore pubblicizza il nuovo accessorio assicurando immagini stupefacenti in risoluzione 8K, ideale per chi lavora con foto e immagini, così come la possibilità di gestire lavoro, studio e comunicazioni sfruttando due monitor esterni per tenere tutti i software aperti in contemporanea.

Tutto questo risulta sorprendente tenendo conto che questo adattatore da Thunderbolt 3 a doppia DisplayPort è piccolissimo, misura solamente 1,6 x 6,3 x 5,6 centimetri, pesa quasi nulla a 55,6 grammi e soprattutto funziona senza richiedere un alimentatore esterno perché l’energia per il funzionamento è ricavata direttamente dal connettore Thunderbolt 3.

L’accessorio è compatibile con i Mac, da macOS 10.12 Sierra fino al prossimo Monterey in uscita entro l’autunno, iPadOS 14 e anche PC Windows 10 nelle versione da 32bit e 64bit. Per quanto riguarda gli utenti Apple occorre ricordare che MacBook Air, Mac mini, MacBook Pro e iPad con processore M1 possono gestire un solo monitor esterno tramite Thunderbolt per una limitazione del primo chip Apple per computer.

OWC propone già in vendita il nuovo adattatore da Thunderbolt a doppia DisplayPort al prezzo di listino di 99,95 dollari, circa 86 euro, ma al momento è proposto in sconto a 78 dollari, circa 67 euro. Molti accessori e prodotti OWC sono disponibili da questa pagina di Amazon: è probabile che anche questo nuovo adattatore sarà inserito nel catalogo. Un precedente modello sempre di OWC è disponibile da questa pagina di Amazon.