macOS Big Sur, Apple ha rilasciato il Device Support Update

Apple ha rilasciato un aggiornamento denominato “Device Support Update” per macOS Big Sur. Si tratta di un aggiornamento minore che, spiega Apple, “assicura il corretto aggiornamento e ripristino di dispositivi iOS e iPadOS con il Mac”.

Non sono indicati ulteriori dettagli ma è molto probabile che l’aggiornamento sia necessario per integrare nel Finder il supporto diretto ai nuovi dispositivi quali i nuovi iPhone 13, iPad mini e la nuova generazione di iPad: nelle versioni più recenti di macOS, è possibile effettuare operazioni come il backup o il ripristino direttamente dal Finder di macOS (senza bisogno di passare per software come iTunes o simili), collegando il dispositivo utiolizzando un cavo USB o USB-C e selezionando il dispositivo nella barra laterale del Finder.

L’aggiornamento può essere installato selezionando dalle Preferenze di Sistema la voce “Aggiornamento Software” e da qui installando gli update proposti.

