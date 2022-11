Gli utenti vorrebbero usare iPhone al posto del passaporto

Se potessero farlo, molti utenti vorrebbero usare iPhone o Android come sistema di autenticazione biometrico al posto del passaporto. È quanto emerge da un recente sondaggio della International Air Transport Association, siglata IATA, organizzazione internazionale di compagnie aeree, che unisce ed integra le varie reti di servizi delle compagnie associate.

La IATA ha condotto un sondaggio tra i passeggeri allo scopo di identificare tendenze e suggerimenti su cosa le persone si aspettano quando viaggiano. Il 75% dei viaggiatori che ha risposto al sondaggio ha riferito che preferirebbe usare tecnologie biometriche al posto del passaporto, memorizzando dettagli e carte di imbarco direttamente nel wallet del telefono, elementi che potrebbero essere esibiti ai cancelli di imbarco e ai controlli delle frontiere.

Dal sondaggio emerge che un terzo di quanti hanno partecipato alla ricerca sfrutta già sistemi di autenticazione biometrica. Oltre a memorizzare il passaporto, le persone che viaggiano vorrebbero poter sfruttare tag elettronici per accelerare il check-in e semplificare la movimentazione dei bagagli.

“I passeggeri vedono chiaramente la tecnologia come un fattore chiave per migliorare la praticità nelle procedure di smistamento nei processi aeroportuali”, scrive IATA. “Vogliono arrivare in aeroporto pronti al decollo, velocizzando entrambi gli estremi del loro viaggio usando tecnologie biometriche e sapere in ogni momento dov’è il loro bagaglio”.

“La tecnologia a supporto di questa esperienza ideale esiste”, riferisce Nick Careen, Senior Vice President for Operations, Safety and Security di IATA, “ma c’è bisogno di cooperazione lungo la filiera, e la volontà dei governi di rendere tutto questo possibile”. E ancora “Dobbiamo inoltre rassicurare i passeggeri che i dati necessari a supporto di simili esperienze, siano conservati in modo sicuro”.

“I viaggi durante il COVID-19 sono stati complessi, macchinosi e dispendiosi in termini di tempo, per via di requisiti nei viaggi imposti dai governi. Nella post-pandemia, i passeggeri vogliono maggiore praticità durante l’intero viaggio. La digitalizzazione e l’uso di sistemi biometrici sono i fattore chiave per velocizzare i collegamenti”.

In iOS 16, lo ricordiamo, Apple ha integrato nuove opzioni per le chiavi e i documenti d’identità digitali. E l’Italia? secondo quanto recentemente dichiarato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, l’anno prossimo dovrebbe essere quello giusto.