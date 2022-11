Juice sconta l’usato Apple garantito, anche a rate senza interessi

Si avvicinano i giorni caldi del Black Friday: nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e nello store online Juice tutto l’usato Apple garantito 12 mesi, è proposto con uno sconto tramite codice: oltre a risparmiare molto sul prezzo del nuovo, chi lo desidera può anche scegliere di suddividere il pagamento in 3, 6 e fino a 10 rate mensili, senza interessi.

La promozione è interessante per chi deve aggiornare iPhone, iPad, Mac o Apple Watch ma preferisce contenere la spesa acquistando un prodotto di seconda mano, ma con tutti i controlli e le garanzie degli esperti Juice.

Juice garantisce tutti i prodotti usati o ex esposizione per 12 mesi dalla data di acquisto: chi lo desidera può estendere la garanzia per ulteriori 12 mesi in fase di acquisto. Tutti i prodotti usati vengono controllati e certificati: ogni prodotto segue un rigoroso controllo interno ed esterno e viene sottoposto a test di diagnostica Apple per verificarne eventuali anomalie. I controlli vengono eseguiti presso un Centro di Assistenza Autorizzato Apple da un tecnico certificato.

Alcuni esempi: iPhone 12 Pro Max 128GB Grado B usato e certificato Juice si compra a partire da solamente 769 euro, iPhone 11 Pro 64GB grado B a partire da 469 euro. MacBook Air 13” con processore Intel 1,6GHz, RAM 8GB e SSD da 512GB si compra a partire da 769 euro, mentre iMac 27” Retina 5K con processore Intel da 3,4GHz, RAM 8GB e 1TB Fusion Drive, parte da 999 euro.

Disponibili anche Apple Watch usati, anche questi con la possibilità di pagare in 3, 6 oppure 10 rate, sempre senza costi aggiuntivi e senza interessi. Per approfittare dello sconto extra di 20 euro sull’usato Apple garantito di Juice bisogna inserire il codice JUICE-BLACK in fase di ordinazione, ma solo fino a lunedì 20 novembre.

Sia nei negozi della catena Juice, Apple Premium Reseller, che nello store online Juice sono disponibili i prodotti audio Sonos più gettonati, tutti in sconto. Lo speaker smart portatile Sonos Roam si compra a 149€ invece di 199 euro, Sono One seconda generazione a 179 euro invece di 229 euro. La Soundbar Sonos Beam si compra a 399 euro invece di 499, lo speaker Sonos One SL a 149 invece di 199, infine la soudbar top Sonos Arc a 799 euro invece del prezzo di listino di 999€.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.