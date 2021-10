V-Moda Hexamove sono auricolari personalizzabili in tutto

Il marchio audio V-Moda, di proprietà Roland dal 2016, si prepara a muovere i primi passi nel mercato degli auricolari true wireless: la gamma iniziale è Hexamove, che a sua volta include due modelli: Lite e Pro. V-Moda afferma che gli auricolari garntiscono fino a sei ore di utilizzo con una singola carica, più ulteriori 18 ore tramite la custodia di ricarica, per arrivare così fino a 24 ore di autonomia totale.

Gli auricolari hanno forma esagonale, da qui senza dubbio il nome, e dispongono al loro interno di driver da 6mm che secondo il produttore sono in grado di offrire «Bassi potenti, medi vibranti e alti incontaminati», anche se non sono dotati di cancellazione attiva del rumore.

Gli auricolari Hexamove Lite saranno disponibili in tre colori: rosso, bianco e nero, con tre opzioni di montaggio. Per quanto riguarda Hexamove Pro, ci saranno sei opzioni di adattamento personalizzate (sebbene siano disponibili solo in bianco o nero). V-Moda dichiara che l’utente potrà combinare alette, ganci per l’orecchio e tre raccordi in-ear per creare la combinazione ideale per le proprie orecchie.

E’ possibile anche attaccare gli auricolari a un cavo a tracolla e a uno stabilizzatore per evitare di perderli. Non solo, l’utente potrà anche personalizzare l’audio sugli auricolari Pro utilizzando lo strumento equalizzatore presente all’interno dell’app V-Moda.

Ma non è tutto perché il modello Pro permette anche di personalizzare l’aspetto grazie agli inserti esterni rimovibili e sostituibili. L’utente potrà scegliere tra design eleganti e moderni, monogrammi e tante colorazioni.

Entrambi i modelli godono della certificazione IPX5, così da risultare resistenti a sudore, acqua e polvere. È possibile registrarsi per essere avvisati non appena gli auricolari V-Moda Hexamove Lite e Pro si potranno preordinare sul sito Web V-Moda: molti prodotti V-Moda sono disponibili da questa pagina di Amazon: è molto probabile che presto saranno disponibili anche i nuovi auricolari. Hexamove Lite costa 129,99 euro, mentre un paio di auricolari Hexamove Pro costano 169,99 euro.