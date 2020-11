Vacos Video Doorbell, il campanello smart 2K su IndieGogo a metà prezzo

Vacos Video Doorbell, arriva su IndieGogo il campanello smart versatile e ricco di funzionalità, dotato di strumenti per rilevamento umano PIR e AI, che aiuta a rimuovere i falsi allarmi. Al momento si trova su IndieGogo, dove può addirittura essere prenotato con uno sconto del 50%.

Si tratta di una periferica che combina il design a funzioni uniche, con funzione di visione notturna 2K Super HD. Vacos Video Doorbell offre funzioni di sicurezza wireless di livello professionale e protegge la trasmissione dei dati con i protocolli sicuri.

Progettato da Enlisted Design, ha vinto il Red Dot Award 2020 grazie all’esclusivo design rettangolare. Non è solo un campanello, ma un vero e proprio complemento d’arredo. Design elegante e illuminazione integrata, rendono questo campanello intelligente rappresenta un elemento d’arredamento in grado di integrarsi con ogni porta.

Vacos Video Doorbell adotta un sensore di immagine avanzato e altri algoritmi di miglioramento dell’immagine per produrre immagini Super HD 2K e fornire una distanza di visione notturna di oltre 6 metri.

Il campanello rileva i movimento con il sensore PIR, così da non perdersi, ad esempio, la consegna di un pacco, e ovviamente in modo tale da non lasciare attendere gli ospiti. Inoltre, grazie ai suoi algoritmi, evita falsi allarmi generati da animali, alberi, e altri movimenti.

L’accogliente luce incorporata si accende automaticamente quando un essere umano si avvicina al sensore. consentendo ai visitatori di trovare facilmente il pulsante anche in completa oscurità. Offre spazio di archiviazione locale senza costi aggiuntivi tramite una scheda SD fino a 128 GB, ma l’utente potrà anche decidere di archiviare i video sul cloud gratuito di 7 giorni.

Supporta l’abbinamento con un dispositivo Alexa o Google Assistant, per controllarlo tramite la voce. E’ possibile anche pre-registrare fino a 3 messaggi per interagire con i visitatori in tempo reale quando non si può rispondere alla porta.

La batteria ricaricabile incorporata fornisce fino a 6 mesi di autonomia con una singola ricarica, ed è studiato per resistere al caldo e al freddo.

Al momento bastano 60 dollari per prenotarne uno, anche se sono tanti i bundle offerti per un risparmio ancor maggiore.