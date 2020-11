Iliad porterà in Italia Freebox POP per internet fisso per casa

Iliad amplierà la propria offerta introducendo abbonamenti per i collegamenti internet fisso per casa in Italia a partire dai primi mesi del 2021, ed ora il CEO del gruppo anticipa anche quali saranno i dispositivi che saranno abbinati all’offerta: si tratta di FreeBox POP.

In Francia dove la società ha mosso i primi passi è presente con diversi dispositivi, mentre per i piani internet fisso per casa in Italia e Polonia saranno abbinati a Freebox POP, un pacchetto composto da tre dispositivi. L’anticipazione arriva da Thomas Reynaud, CEO del gruppo Iliad, che ha annunciato il raggiungimento di 43 milioni di abbonati totali, in continua crescita.

Il dispositivo principale di Freebox Pop è un modem router di forma circolare, con diametro di 16 centimetri e spesso 4 cm, in grado di gestire sia collegamenti xDSL che in fibra ottica. Si tratta di un dispositivo Wi-Fi AC2100 dual band che funziona alle frequenze di 2,4GHz e 5GHz con tecnologia MU-MIMO, cioè in grado di gestire più flussi di dati verso più dispositivi in contemporanea. Oltre al collegamento Bluetooth 5.0 a basso consumo, offre standard di sicurezza elevato WP3 con crittografia a 256 bit invece della precedente a 128 bit: per collegare i dispositivi alla rete locale non viene più impiegata una password, sostituita da codice QR e anche tag NFC.

I collegamenti del modem router includono alimentazione via porta USB-C, connettore RJ-11 per telefono e xDSL, ingresso per fibra ottica, tre porte Ethernet, due con velocità da 1 gigabit e una da 2,5 gigabit. Gli utenti che hanno case di grandi dimensioni possono ottenere in abbinamento anche un ripetitore Wi-Fi, anche questo con tecnologia AC2100 MU-MIMO dual band con sicurezza WP3, per estendere la rete senza fili su più piani e per coprire meglio abitazioni con ampie metrature.

Infine il pacchetto completo include anche Player POP, un box multimediale Android TV con Chromecast integrato, con 16GB di spazio di archiviazione, 2GB di RAM, Wi-Fi 11AC in grado di gestire video 4K HDR e Dolby Vision, DTS HD, Dolby audio e compatibilità con Dolby Atmos e Surround 5.1. Per questo dispositivo le connessioni sono: HDMI, ingresso antenna TV digitale terrestre, USB 3.0, alloggiamento microSD per espandere l’archiviazione, una porta Ethernet da 1 Gbps e porta S/PDIF. È abbinato a un telecomando Bluetooth 5.0 con Assistente Google e tasti rapidi per Netflix e Amazon Prime Video.

Quando iliad porterà in Italia Freebox POP per i collegamenti fissi per casa il nome potrebbe cambiare, forse in iliad box o altro: in Francia gli abbonamenti con questi dispositivi partono da 29,99 euro al mese.

Tutti gli articoli iliad su Macitynet

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

I dettagli dell’ultima offerta da 50GB al mese a 7,99 euro, un piccolo trucco per abbonarsi ancora al piano da 40GB a 6,99 euro. Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Secondo rilevazioni di uno studio indipendente le prestazioni della rete iliad in Italia superano quelle di Wind in 4G, mentre in 3G superano Vodafone. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi.