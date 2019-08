Vecchio MacBook Air fa buon brodo: Amazon li mette in liquidazione

Vecchio MacBook Air fa buon brodo. Questo dovrebbe essere lo slogan dando una occhiata agli sconti che trovate su Amazon su due modelli non nuovi ma non per questo poco interessanti di questa fortunatissima serie.

Il primo che vi consigliamo di guardare è il modello precedente a quello attuale. Si tratta della versione da 256 GB, di fatto identica al modello attualmente in commercio, che costa solo 1.129 euro. Se volete lo stesso MacBook Air con la stessa capacità di memoria il prezzo originale è di 1.629 euro. Di fatto lo sconto è del 26%, e rispetto al nuovo modello perdete solo la funzione True Tone e un pochino di autonomia, ma guadagnate (oltre che un bel risparmio di 500 euro) anche un SSD più veloce.

Un secondo modello che andrebbe tenuto in considerazione è il glorioso MacBook Air 13″ non retina. È basato intorno a tecnologie che per alcuni aspetti possono sembrare datate, come lo schermo che è, appunto, non retina e non ha le porte USB-C, ma per qualcuno potrebbe essere un ottimo computer da viaggio e grazie alle porte USB 3 garantire piena compatibilità con tante periferiche che si hanno nel cassetto. Altro vantaggio da tenere assolutamente in considerazione è il prezzo: 849 euro. Non è il prezzo più basso che ha avuto nel corso degli ultimi mesi, ma ad oggi il prezzo più basso per comprarsi un Mac nuovo su Amazon.

