In Italia gli iPhone sono superati dai terminali Samsung top nella velocità LTE

In Italia e diversi altri paesi, Stati Uniti inclusi, la velocità LTE di iPhone risulta in media più lenta rispetto a quanto possibile ottenere con uno smartphone top di gamma Samsung. Nel nostro Paese gli utenti di iPhone XS e XS Max viaggiano in media a 1.1 Mbps in meno rispetto a chi invece usa uno smartphone della multinazionale sudcoreana, il divario invece è più marcato in USA dove la differenza è di 8,2 Mbps sempre a favore dei dispositivi Samsung.

Naturalmente le prestazioni di rete variano in base allo smartphone impiegato e alle reti disponibili, così i risultati cambiano sensibilmente anche a seconda della nazione presa in esame. Samsung ottiene il podio nei terminali top in 14 nazioni, inclusi Italia e USA. Sempre nei terminali top la velocità LTE di iPhone risulta superiore a quella dei dispositivi Samsung in 7 paesi, toccando la differenza massima negli Emirati Arabi Uniti dove gli iPhone viaggiano in media a 14,7 Mbps in più rispetto ai Galaxy. Infine in altre 19 nazioni non si sono registrate differenze rilevabili, come per esempio avviene in Austria, Francia, Germania, Svizzera e altri paesi ancora.

Nei terminali top la velocità di download media è di 26,6 Mbps per Samsung, di 25,1 Mbps per iPhone e di 24,4 Mbps per quelli Huawei. La situazione si ribalta a favore di Apple e iPhone nelle rilevazioni della velocità LTE per i terminali di fascia media in cui domina Cupertino con iPhone XR e anche iPhone X e iPhone 8, confrontati con Samsung M40, A80 e altri ancora. Il podio in questa categoria è di Apple con una velocità media di download di 16,5 Mbps, seguiti dai dispositivi Huawei a 16,3 Mbps, infine al terzo posto da quelli Samsung con 14,4 Mbps.

La situazione si ribalta ancora completamente nella categoria degli smartphone di fascia bassa dove invece sono i dispositivi Huawei ad ottenere le velocità migliori con una media di 12,1 Mbps. Qui Samsung è seconda con 9,7 Mbps, mentre gli iPhone arrivano terzi a 8,9 Mbps: si tratta di modelli datati come iPhone 6 o il compatto ed economico iPhone SE, confrontati con terminali come Samsung A2 Core, J4 Core, Huawei Nova 2 e altri ancora.

Rilevazioni, classifiche e tabelle sono di Opensignal. La società di ricerca rileva che solo il 14% degli utenti iPhone rientra nella fascia top dei terminali LTE Categoria 16 e oltre, in pratica chi usa iPhone XS e iPhone XS Max. In questa fascia i concorrenti Android si concentrano per offrire i migliori chip modem, viceversa Cupertino privilegia numerosi altri aspetti tra cui riconoscimento del volto, fotocamere, autonomia, prestazioni del processore, grafica e altro.

Interessante notare che in nessun caso, nemmeno con i terminali Android più spinti e nelle nazioni con le prestazioni di rete più elevate, gli smartphone proposti come dispositivi gigabit hanno raggiunto questa velocità. Nell’impiego nella vita reale di tutti i giorni la velocità massima a disposizione degli utenti è di 70,6 Mbps registrata in Sud Corea.

Le promesse di velocità ancora superiori, ma con con grandi divari nell’uso pratico, si ripetono ora anche per i primi smartphone 5G. Per gli iPhone novità e miglioramenti, anche al punto di vista della connettività cellulare, sono attesi con gli eredi di iPhone XS Max, XS e iPhone XR che Cupertino presenterà a settembre.