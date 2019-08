Apple spiega tutto su Apple Card in 10 nuovi video lampo

Non occorre affrontare una procedura lunga e complessa e non bisogna nemmeno essere dei maghi di smartphone e tecnologia: 10 video Apple Card mostrano in pochi secondi tutto quello che c’è da sapere sulla prima carta di credito di Cupertino.

Tutti i nuovi video Apple Card sono super veloci, vanno diretti al punto e hanno una durata compresa tra 30 secondi e al massimo 49 secondi. Si parte con il video che spiega come richiedere Apple Card, operazione al momento possibile solo per un numero limitato di utenti statunitensi che hanno ricevuto un invito da parte di Apple. In ogni caso il lancio ufficiale è atteso a breve e presto in USA sarà ordinabile da chiunque.

Gli altri video Apple Card mostrano come effettuare acquisti nei negozi e online, come attivare la versione fisica Apple Card in titanio,, come trovare il numero della propria carta, come effettuare pagamenti, verificare i pagamenti, ottenere supporto e altro ancora.

Tutte queste operazioni risultano estremamente semplificate e velocizzate rispetto a quanto fino a oggi visto per le carte di credito tradizionali. Apple Card non prevede alcun costo fisso annuale ed è perfettamente integrata con i dispositivi e i software Apple.

Le prime impressioni da chi ha già ottenuto e utilizzato Apple Card in USA sono decisamente positive. Gli elogi vanno alla procedura di attivazione super rapida, un minuto o poco più e si passa dalla richiesta della carta al primo utilizzo, all’elevata qualità di prospetti e riepiloghi che suddividono in automatico le categorie di prodotti e spesa con colori, a volte anche riportando il logo delle aziende, con una interfaccia anche qui superiore a quanto visto fino a oggi per le carte di credito classiche.

Non mancano tocchi in stile Apple come il colore della carta di credito e le sue sfumature mostrate a schermo che cambiano a seconda dei prodotti e dei servizi acquistati, con tonalità che riprendono gli stessi colori impieganti nei grafici e nei riepiloghi: con un solo colpo d’occhio allo schermo di iPhone l’utente sa immediatamente dove ha effettuato le sue ultime spese più consistenti.

Del primo lancio pubblico in corso Apple Card Preview per un numero limitato di utenti USA abbiamo parlato in questo articolo. Negli scorsi giorni sono stati pubblicati termini e condizioni applicati da Goldman Sachs per gli utenti di Apple Card. Dopo il lancio negli USA probabilmente sarà la volta del Canada e poi anche in altri paesi. Sembra che Apple abbia in programma di lanciare una app Apple Card anche per iPad.