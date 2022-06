Vedo prevedo stravedo: Amazon fa l’oroscopo all’estate con i prodotti più sfiziosi del 2022

Con l’estate torna la voglia di viaggiare, di scoprire nuovi posti, ma anche di poltrire al mare sopra l’asciugamano, o divertirsi tra le curve degli scivoli in piscina o nei sentieri di montagna.

Sia che la vostra estate sia così o lavorativa o altro, su Amazon probabilmente c’è il prodotto giusto per voi, che sia un aiuto fondamentale o solo uno sfizioso orpello per una risata tra amici.

Le foto dell’estate

Qualunque sia la vostra idea di estate, è chiaro che qualche scatto qua e la sarà sicuramente al centro dei vostri pensieri, dal sorriso di qualche ragazza o ragazzo ad un panorama mozzafiato: chiunque di noi ha uno smartphone in tasca, ma alle volte è bello anche tornare indietro e assaporare quel sapore un po’ vintage della Polaroid Now. In alternativa, un prodotto più robusto e adatto ad ambienti dove di solito non si porta l’iPhone, ma solo una Ivy Rec BL di Canon, resistente a tutto.

Che poi tanto d’estate l’energia non finisce mai grazie ad una Powerbank solare, che serve come backup delle batterie interne dei device, peccato che non ricarichi le nostre di batterie, anche se per quello ci sono le borracce termiche.

Per chi sta a casa

Per chi parte dell’estate la passa in casa non mancano le idee: un condizionatore ad acqua portatile e risparmioso è la soluzione ideale per la scrivania.

Anche d’estate, la scrivania non manca di novità e di device per farci stare più comodi: si parte dall’Echo Show 15 che offre informazioni utili in tempo reale (ma fa anche moltissime altre cose), sino ad arrivare a device più tradizionali ma non per questo meno importanti, come il nuovo leggerissimo mouse Razer Viper V2 Pro, accompagnato dagli Speaker Creative Pebble V3 oppure, per chi vuole stare più riservato, dalle formidabili cuffie Bose Noise Cancelling Headphones 700.

E la sera, dopo tanto lavoro, perché non godersi la nuova stagione della serie TV (in arrivo a giorni) “the Boys” con la nuova Fire TV Stick 4K Max.

L’estate è relax e musica

Se invece la vostra concezione dell’estate è solo fare cose all’aperto, meglio optare per qualche cosa da fare in gruppo? Che ne dite di un microfono per karaoke Bluetooth di DYNASONIC, per cantare in allegria, magari riascoltandoci su uno speaker da party JET BASS BOOSTER di Sony?

Troppa confusione? Per chi vuole serate rilassanti meglio un buon libro con il Kindle paper white nel mentre che ascoltate buona musica tramite lo speaker portatile Ultimate Ears Wonderboom 2 oppure in cuffia con le nuove Echo buds e se vi viene in mente qualche cosa, senza muovere un muscolo, ditelo ad Alexa con l’Echo Dot (4ª generazione).

E se non vi piacciono i libri, magari optate per un Game & Watch di Nintendo, dal sapore un po’ retro ma interessante.

Tra un libro e l’altro ricordatevi di fare una passeggiata, mettendo le chiavi nella borsa a tracolla Divoom con display a LED e accompagnati dal Garmin Instinct 2 Solar per tenere traccia di tutti i movimenti, oppure dal Fitbit Luxe per chi vuole soluzioni più leggere al polso.

Viaggiare, in bici o a piedi

Se invece della passeggiata vi piace di più un giro in bici, non dimenticate il Supporto Telefono Bicicletta di Lamicall, per avere l’iPhone sempre disponibile (e comodo anche per il navigatore), oltre ovviamente alla crema abbronzante e idratante alla Birra per migliorare il colore della pelle e unire l’utile al dilettevole.

Alle orecchie meglio optare per una soluzione di cuffie leggera e trasparente come le Cuffie wireless Urbanista Lisbon o una più sportiva come le Plantronics BackBeat Fit 2100 Bluetooth.

Infine, se il vostro viaggio vi porta all’estero, non dimenticate il Traduttore Istantaneo Vocale Vasco M3, sempre utile per parlare con chiunque e, la sera, l’Adattatore universale da Viaggio per essere sicuri di poter ricaricare i device sempre e comunque, ovunque voi siate.