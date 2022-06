Apple vuole rendere iPadOS più simile a macOS con novità per il multitasking

Apple vorrebbe trasformare l’esperienza d’uso di iPadOS in qualcosa di più simile a quella che l’utente ha quando usa un laptop e a questo scopo ha in programma specifiche novità per iPadOS 16, il futuro sistema operativo per iPad.

A riferirlo è il redattore di Bloomberg, Mark Gurman, spiegando che con iPadOS 16 dovremmo vedere cambiamenti nell’interfaccia di gestione del multitasking, con elementi che semplificheranno la commutazione tra task e app aperte, permettendo inoltre agli utenti di ridimensionare le finestre delle app. Apple avrebbe previsto nuove modalità per permettere all’utente di gestire contemporaneamente app multiple, con – come accennato – l’intenzione di offrire quella che sembrerebbe essere una esperienza complessiva più simile a quella che l’utente ha con macOS.

La novità in questione è una delle tante che dovremmo vedere nell’ambito della WWDC21 (conferenza sviluppatori) del 6 giugno. Le uniche novità certe in arrivo per iPadOS 16 sono alcune funzionalità legate all’accessibilità con funzioni software che offriranno alle persone con disabilità nuovi strumenti per orientarsi, tenersi in forma, comunicare e altro ancora, inclusa la “Door Detection”, una funzione concepita per aiutare le persone cieche o ipovedenti ad orientarsi.

Gli iPad Pro – fa notare il sito Macrumors – sono potenti quanto i Mac che usano gli stessi chip M1, ma l’esperienza d’uso è stata in qualche modo finora castrata rispetto a quanto molti vorrebbero. Potrebber essere arivato il momento di superare alcuni limiti, e trasformare definitivamente iPad in una vera alternativa ai computer.

iPadOS 16 è solo uno dei sistemi operativi che saranno presentati in anteprima alla Worldwide Developers Conference del 6 giugno; altre novità riguarderanno le tecnologie, gli strumenti e i framework più recenti di iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS.

Rimandiamo a questo articolo di macitynet per sapere tutto quello che Apple potrebbe presentare, tra nuove versioni dei sistemi operativi ma anche possibili novità hardware, in occasione della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2022.