Veicoli elettrici: in Francia raccolta differenziata con i camion Renault

Il Comune di Neuilly-sur-Seine (vicino a Parigi) ha deciso di utilizzare l’energia elettrica per la raccolta dei rifiuti domestici. In questo contesto, SUEZ ha rinnovato la sua fiducia nei confronti del produttore francese Renault Trucks ordinando altri dieci veicoli D Wide Z.E., 100% elettrici.

Questi veicoli di nuova generazione saranno operativi per il ritiro dei rifiuti fra Neuilly-sur-Seine e, a seconda della tipologia dei rifiuti, Saint-Ouen o Gennevilliers, senza alcuna emissione di sostanze inquinanti né di CO2.

Dopo l’acquisto, a luglio 2020, del primo veicolo D Wide Z.E. per la raccolta dei rifiuti dei 63.000 abitanti di Neuilly-sur-Seine, SUEZ e Renault Trucks tracciano un bilancio positivo della loro partnership. La tecnologia elettrica si adatta perfettamente alla raccolta dei rifiuti domestici e consente un miglioramento significativo a livello ambientale e per quanto riguarda il comfort degli utenti e degli abitanti, con un’emissione locale pari a zero ed emissioni di CO2 ridotte fino al -95%.

Questa prima valutazione ha consentito di apportare alcuni miglioramenti tecnici, come la programmazione del riscaldamento della cabina e l’ottimizzazione del funzionamento delle apparecchiature, tra le quali il numero di cicli di compattazione, il numero di manovre e la velocità dei meccanismi.

Il costruttore francese mira a raggiungere il 10% della propria produzione in veicoli elettrici entro il 2025. Fabrice Rossignol, Direttore Generale Delegato SUEZ Recyclage & Valorisation France, riferisce: “L’abilità operativa sviluppata ci consente di soddisfare le aspettative dei Comuni, come quello di Neuilly-sur-Seine, che desiderano implementare sul proprio territorio un servizio di raccolta rifiuti ecologico, sostenibile e in grado di preservare la qualità di vita dei cittadini. Questa partnership rientra nell’obiettivo del Gruppo di ridurre del 45% le emissioni di CO2 entro il 2030”.

Jean-Christophe Fromantin, Sindaco di Neuilly-sur-Seine, accoglie con favore l’imminente arrivo di questi nuovi veicoli, in risposta a una richiesta esplicita della città di rafforzare la qualità del servizio. “Questi veicoli a emissioni zero vanno a completare il nostro ambizioso approccio in merito alla riduzione delle emissioni di carbonio. Con quasi il 39% di veicoli elettrici nella sua flotta municipale, Neuilly-Sur-Seine è un Comune pioniere nella decarbonizzazione dei veicoli necessari per i servizi pubblici.”

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.