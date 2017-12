Arriva in Europa GVIDO il dispositivo con doppio schermo per le partiture digitali

Al via le vendite anche nel Vecchio Continente del primo dispositivo al mondo a doppio schermo per partiture digitali. Funzioni per gestire e condividere librerie di partiture. Tra gli accessori: il voltapagine a pedale.

La società giapponese Terrada Music Score ha iniziato ad offrire nel mercato europeo il primo dispositivo a doppio schermo per partiture digitali con marchio GVIDO (in onore di Guido d’Arezzo, che pose le basi della notazione musicale agli inizi dell’XI secolo), dispositivo che a detta del produttore “rivoluzionerà il mondo della musica”, insieme ad accessori originali e ad un servizio per la gestione delle partiture digitali. Le vendite nel mercato europeo sono state avviate in cinque Paesi: Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna.

Il dispositivo per partiture digitali sfrutta la carta elettronica, che è minimamente riflettente e facilmente visibile. È possibile scrivere sulla superficie e il dispositivo è leggero e sottile, il che consente di portare con sé un ampio numero di partiture. Il servizio offerto in contemporaneao offre due funzioni, una biblioteca personale e un negozio di partiture digitali, e consente agli udi gestire le partiture ma anche di condividere note con altri utenti registrati.

Il servizio consente di gestire le partiture digitali e offre uarchiviazione permanente per diversi tipi di dati, incluse note multiple. “GVIDO Store” offre partiture digitali di vari editori ottimizzate per il dispositivo per partiture digitali, con dispositivi per partiture digitali e accessori originali.

Tra gli accessori in vendita: il Voltapagine a pedale, la custodia in pelle e lo stilo. Il voltapagine scinsenre di voltare le pagine delle partiture; si può collegare via cavo o essere usato in maniera wireless. Il pedale a tre posizioni consente non solo di voltare le pagine, ma anche di richiamare elenchi di set ed eseguire altre funzioni. Impostazioni, tempistica e altre funzioni possono essere modificate tramite un’applicazione per computer.

La custodia in vera pelle è stata progettata per proteggere il dispositivo stesso ma anche pianoforti e altri strumenti musicali. Sarà disponibile in tre colori (blue scuro, rosso, marrone chiaro) ed è realizzata in pelle di vacchetta europea . Può essere chiusa ache inserendo uno stilo nel portastilo. È progettata e prodotta dalla società giapponese SOMÈS SADDLE.

Lo stilo agevola la scrittura e cancellazione sul dispositivo per partiture digitali. È stato sviluppato con una funzione “gomma” sull’estremità opposta della punta e può cancellare anche con uno sfioramento leggero. Lo stilo è fornito in dotazione con il dispositivo per partiture digitali e sarà venduto anche come accessorio originale per gli utenti che desiderano acquistare uno aggiuntivo. Il prezzo di listino del voltapagine digitale è di 1700 euro + IVA. Altri dettagli a questo indirizzo.