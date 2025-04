iPhone domina nel primo trimestre 2025 ma sul futuro pesano i dazi

Pubblicità

Nel 2025 per la prima volta in assoluto con iPhone Apple ottiene la quota di mercato maggiore nel primo trimestre, mentre il mercato globale degli smartphone registra una crescita del 3%, come riportato dai dati preliminari di Counterpoint Research’s Market Pulse Early Look. Purtroppo le due buone notizie sono accompagnate da previsioni in calo per i prossimi trimestri, sopratutto dovute ai dazi.

L’andamento positivo è trainato dalla forte espansione nei mercati emergenti e da una spinta della domanda in Cina, favorita dai sussidi governativi. Queste tendenze in rialzo hanno contribuito a compensare le performance più deboli registrate nei mercati sviluppati.

Un risultato particolarmente notevole è arrivato da Apple, che per la prima volta ha conquistato la vetta del mercato nel primo trimestre del 2025, raggiungendo una quota del 19%. Il successo è stato supportato da lancio di iPhone 16e (qui la recensione) e dall’espansione in mercati emergenti come il Giappone, l’India, il Medio Oriente e l’Africa, dove iPhone è cresciuto a doppia cifra.

Di contro, in mercati chiave come Stati Uniti, Europa e Cina le vendite di Apple hanno mostrato tendenze stabili o in lieve calo. Nel frattempo, Samsung ha mantenuto una quota di mercato dell’18%, evidenziando un recupero nelle vendite nel mese di marzo, nonostante un inizio più lento a causa del lancio ritardato della serie S25, la cui linea “Ultra” ha contribuito a rilanciare la performance del marchio.

Anche Xiaomi continua a rafforzare la propria posizione globale, beneficiando dell’espansione in nuovi mercati e di una crescita significativa nel mercato casalingo, dove il brand sta acquisendo un’immagine maggiormente “premium”, grazie anche al debutto nel settore dei veicoli elettrici.

Vivo e OPPO si sono rispettivamente posizionati al quarto e al quinto posto, registrando solide performance in Cina, India, America Latina ed Europa. Al di fuori della top five, marchi come Honor, Huawei e Motorola stanno crescendo rapidamente, con Huawei che ha dominato il mercato cinese nel primo trimestre, mentre Honor e Motorola hanno ottenuto notevoli incrementi in vari mercati internazionali. Nonostante il buon andamento complessivo del primo trimestre, le previsioni per il resto del 2025 indicano un moderato declino del mercato degli smartphone, a causa delle crescenti incertezze economiche dovute ai dazi e alle tensioni commerciali, che potrebbero far diminuire la domanda dei consumatori.

Rimane, inoltre, il rischio di ulteriori rallentamenti a causa di problemi nella catena di approvvigionamento, mentre l’introduzione di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale generativa e gli smartphone pieghevoli, continuerà a influenzare il settore e a richiedere un monitoraggio attento della domanda futura.

