Netflix e OpenAI collaborano sulle ricerche AI

Netflix ha iniziato a testare nuove funzionalità di ricerca sfruttando tecnologie di Intelligenza Artificiale di OpenAI, la startup che si occupa di ricerca sull’intelligenza artificiale nota, tra le altre cose, per ChatGPT e DALL-E) per il suo servizio di distribuzione streaming via internet di film, serie televisive e altri contenuti di intrattenimento a pagamento.

Finora le ricerche su Netflix, così come per la maggior parte degli altri servizi di video streaming, si limitano all’inserimento di parole chiave che riguardano il nome dell’attore, del regista, il titolo del film o della serie TV, il genere e così via.

Questo potrebbe cambiare in base ai risultati della sperimentazione di Netflix in collaborazione con OpenAI, come segnala Bloomberg. Secondo le anticipazioni sarà per esempio possibile ricercare contenuti tra film e serite TV anche in base all’umore dell’utente

La funzionalità in questione è già attiva per alcuni utenti dell’app iOS in Australia e Nuova Zelanda. Un portavoce di Netflix ha confermato al sito The Verge che la funzione sarà testata nelle prossime settimane e mesi anche negli USA, ma che al momento non sono previsti test su piattaforme diverse da iOS.

Occorre rilevare che questo non è il primo impiego di tecnologie AI da parte di Netflix. In realtà secondo il co-CEO Greg Peters il colosso dello streaming impiega apprendimento automatico (machine learning) e intelligenza artificiale da circa 20 anni per i suoi sistemi di raccomandazione.

I recenti miglioramenti in campo AI promettono sviluppi interessanti in svariati ambiti, ed è certo che Netflix sarà in prima linea per impiegarli, come dimostra il test in corso, ma anche perché rientra nel DNA della società.

La conferma nelle dichiarazioni del co-CEO Peters “Il nostro lavoro è essere proattivi cercando di comprendere l’esistenza di innovazioni e tecnologie, e come usarle entrambe al servizio degli autori, permettendo loro di raccontare storie con modalità più coinvolgenti, ma anche al servizio dei nostri abbonati per una migliore esperienza utente”.

