Ventilatore portatile INXDOLHOM, ed è fresco ovunque

Se il caldo proprio non lo sopportate, potete tenerlo a bada con un ventilatore come INXDOLHOM, che fa della sua portabilità il maggiore punto di forza. Sappiate che al momento è scontato del 71%.

Questo ventilatore come dicevamo è molto compatto: misura 7 centimetri per lato ed è spesso 2,5 centimetri, il che vuol dire che lo potete portare sempre con voi e tirarlo fuori all’occorrenza. Usa una batteria da 1.200 mAh che promette fino a 6 ore di autonomia con una sola carica – che avviene tramite presa USB-C – e scende a 4 o 2 ore se si aumenta la velocità di rotazione delle pale.

Pesa intorno ai 150 grammi, quindi è anche particolarmente leggero, e questo è un dato molto importante se si decide di appenderlo al collo usando il laccio incluso nella confezione: in questo modo ci si può rinfrescare collo e volto avendo le mani completamente libere per fare altro.

L’altra funzione utile è quella di supporto per lo smartphone, perché consente di tenerlo inclinato in orizzontale su un piano di lavoro e quindi guardare un video o partecipare ad una videoconferenza senza dover tenere in mano il telefono.

Una soluzione di questo genere è particolarmente utile soprattutto fuori casa, mentre si va al lavoro, oppure in viaggio, per sopravvivere ad una notte afosa in hotel, ad esempio: in tal caso vi basta poggiarlo sul comodino.

Se volete comprarlo come accennato a inizio articolo è al momento in sconto del 71%: invece di 49,75 euro ve lo potete portare a casa per 14,43 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.