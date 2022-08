G502 X, Logitech aggiorna il suo mouse gaming più venduto

Logitech ha aggiornato il suo iconico mouse da gaming, il G502, con materiali più leggeri e nuove funzionalità, mantenendo però il suo design. La nuova gamma si chiama G502 X ed è disponibile sia in versione cablata, sia in wireless. C’è una terza opzione: wired e con illuminazione RGB.

Logitech ha usato un esoscheletro con materiali sottili e una rotellina di scorrimento più leggera per ridurre il peso del mouse cablato a 89 grammi. Ha anche utilizzato una versione aggiornata del suo protocollo wireless proprietario Lightspeed per garantire che le sue versioni wireless abbiano un tasso di risposta più veloce del 68% rispetto alla generazione precedente.

Tutte e tre le versioni utilizzano la tecnologia di commutazione ottico-meccanica ibrida Lightforce, che (come spiega Logitech) combina i click tattili degli interruttori meccanici con le prestazioni ultra-bassa latenza/velocità degli interruttori ottici. Usano anche il sensore di gioco Hero 25K di Logitech, il sensore per mouse più avanzato dell’azienda, per la massima velocità e precisione. Inoltre, sono dotati di un pulsante di spostamento DPI rimovibile che consente di programmare il mouse per andare per essere più veloce o più lento. L’utente potrà anche invertire l’orientamento del pulsante per avvicinarlo al pollice o sostituirlo completamente con la copertura vuota inclusa.

La variante wireless Plus del G502 X ha tutte le caratteristiche offerte dagli altri modelli, ma è anche dotata di una striscia di illuminazione a 8 LED che l’utente può personalizzare con effetti e personalizzazioni attraverso il software G Hub. Probabilmente utilizzerà più batteria rispetto al suo fratello wireless senza RGB, ma ha una funzione di rilevamento che spegne l’illuminazione mentre la mano lo copre per risparmiare energia.

I nuovi modelli G502 X in opzioni in bianco e nero sono disponibili per il pre-ordine. Al momento su Amazon è apparso solo il mouse wireless G502 X Plus con illuminazione RGB per 174,99 euro.