iPhone 14, nuovo Magsafe, stesso design e un trucco per il processore

Il lancio di iPhone 14 e iPhone 14 Pro si avvicina sempre di più e le indiscrezioni si intensificano con più “lanci” ogni giorno. Non abbiamo neppure fatto in tempo a chiudere l’articolo con cui facevamo un approfondimento sulla ricarica da 30W, che arriva una nuova raffica di rumors da un blog pubblicato sulla piattaforma coreana Naver.

Qui un utente che va sotto il nome di yeux1122, pubblica una serie di dettagli precedentemente non noti o non così esplicitamente precisati a proposito dei due nuovi modelli.

Magsafe più potente

Il più originale riguarda un aggiornamento di Magsafe capace di attrarre con maggior forza gli accessori. Il “nuovo” Magsafe sarebbe accompagnato anche da un nuovo accessorio che si suppone incompatibile con modelli precedenti. Potrebbe trattarsi di una nuova batteria Magsafe.

Nuovi colori

Yeux1122 fa qualche cenno anche al design. In particolare al colore. In questo post c’è la conferma che iPhone 14 sarà disponibile in viola, verde, blu, galassia, rosso e mezzanotte (addio rosa) mentre iPhone 14 Pro sarà presentato in viola scuro, argento, oro, grafite e verde. Il colore dell’anno sarebbe quindi il viola, una tinta già apparsa due anni fa con iPhone 12 e poi cancellata per il lancio di iPhone 13. Ovviamente quest’anno la nuance sarebbe diversa. Da notare che il blog coreano esclude che ci sia un colore blu che invece abbiamo visto in un’anticipazione di due giorni fa (foto qui sotto).

Stessi materiali

Sempre a proposito di struttura e design il sito coreano conferma che non ci saranno novità nei materiali. iPhone 14 sarà quindi realizzato eminentemente in alluminio e vetro mentre iPhone 14 Pro sarà in vetro e acciaio. La presunta versione in titanio, di cui si parla dallo scorso anno, è stata sperimentata ma come ipotizzato nel nostro articolo su iPhone 14 Pro i costi hanno sconsigliato Apple dal mettersi su questa strada.

Il processore A16 più veloce grazie al raffreddamento

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max avranno, come noto, un nuovo processore (iPhone 14 e iPhone 14 Plus continueranno ad usare l’A15 di iPhone 13). Si tratta del nuovo A16 di cui si parla da tempo e che sarà più veloce degli attuali anche se di poco almeno alla fase attuale di sviluppo e di ottimizzazione. Ma Apple dovrebbe introdurre una nuova tecnologia di raffreddamento che darebbe contributo importante proprio alle prestazioni. Ricordiamo che secondo alcune fonti Apple starebbe lavorando alla tecnologia camera di vapore, un rumor che questa indiscrezione continuerà sicuramente a rinfocolare.

Altri dettagli

Il notch con un foro ovale e uno tondo per quanto a prima vista bizzarro alla fine non risulterà così strano

La batteria migliorerà anche se di poco

Il prezzo andrà in una direzione diversa da quella ipotizzata (qualunque cosa questo significhi)

Ricordiamo che iPhone 14 e iPhone 14 Pro arriveranno la prossima settimana nel contesto dell’evento Far Out in calendario il 7 settembre