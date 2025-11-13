Viaggi, arriva la svolta digitale: senza carta d’imbarco sul telefono non si passano più i controlli

Nuova svolta digitale nel settore viaggi: senza carta d’imbarco sul telefono non si passano i controlli. Cosa cambia.

Il settore viaggi si adegua ai continui cambiamenti del mondo digitale, e attua quella che da molti è stata definita una rivoluzione e che porterà diverse novità nel settore. Del resto da tempo si parla di questo cambiamento, che è stato annunciato d’alcune compagnie low cost qualche mese fa e prorogato di qualche settimana e che ha allertato diversi viaggiatori. Da qualche giorno non ci si potrà più imbarcare senza carta d’imbarco digitale.

Alcune compagnie hanno infatti previsto che se la carta d’imbarco non sarà presente sui vari smartphone non si potranno passare i controlli e accedere all’area gate. Non saranno più ammesse così le carte d’imbarco cartacee e questa è una novità radicale che pone un prima e un dopo al modo di viaggiare. La dirigenza di Ryanair, che ha abbracciato per prima la novità, si è detta entusiasta e certa che la scelta avrà degli effetti positivi nel settore trasporti aerei:

“Riduce i costi aeroportuali e le tariffe per tutti i passeggeri Ryanair e tutela l’ambiente con un taglio di 300 tonnellate di carta ogni anno.” Le ragioni che hanno spinto la compagnia sono diverse e tutte condivisibili anche se non sarà facile adeguare il sistema e i viaggiatori al cambiamento decisamente radicale. Da sottolineare che l’azienda ha anche tenuto conto delle preferenze dei suoi viaggiatori che nella maggior parte dei casi, negli ultimi anni, hanno optato per il formato digitale.

Check-in online su Ryanair.com o sull’app Ryanair: come funziona

Dal 12 novembre i viaggiatori potranno partire solo dopo aver fatto il check-in online su ryanair.com o sull’app Ryanair. Una pratica già in uso, e fino a ieri alternata alla modalità cartacea. Oggi è l’unico mezzo per i clienti Ryanair per partire. Si potrà fare anche il giorno prima della partenza ed è sempre gratuito.

Alla fine della proceduta si avrà la carta d’imbarco digitale che dovrà essere presentata al personale di sicurezza accompagnata da un documento di identità. Chi non avrà completato la procedura online, e necessiterà del check-in in aeroporto dovrà pagare un supplemento che varia dai 30 ai 55 euro a seconda della destinazione.

Se non si possiede uno smartphone, o è scarico o smarrito al momento della partenza non si dovrà pagare nulla, perché la registrazione avviene in modo automatico nel sistema informatico della compagnia e risulterà dai terminali. Ryanair ha sicuramente anticipato i tempi rispetto all’altre compagnie che sicuramente presto si adegueranno al cambiamento.