In macOS Tahoe 26.2 funzionalità per migliorare l’illuminazione delle videochiamate FaceTime

Nella beta 2 del futuro aggiornamento a macOS 26.2 (al momento distribuito ai soli sviluppatori), Apple ha integrato la funzionalità “Edge Light” per effettuare e ricevere chiamate in FaceTime sul Mac.

La funzione in questione consente di aggiungere un bordo illuminato, elemento che può apparire agli angoli dello schermo, migliorando l’illuminazione complessiva della videochiamata.

Lo riferisce il sito statunitense Macrumors spiegando che nelle note di Apple la funzione è indicata come pensata per migliorare le videochiamate, simulando una luce circolare / ad anello, eliminando la necessità di un accessorio dedicato. È utile per migliorare l’illuminazione quando l’utente si trova in un ambiente buio ed è possibile personalizzare la luce per adattare la luminosità all’ambiente circostante.

Il Neural Engine nelle videochiamate

Il Neural Engine dei processori Apple di nuova generazione è in grado di individuare il volto, la dimensione e applicare regolazioni per migliorare la visualizzazione. FaceTime offre già altre funzioni per applicare effetti nelle app, come ad esempio, l’opzione “Ritratto” per oscura automaticamente lo sfondo e concentrare l’inquadratura sull’utente, oppure “Luce set fotografico” per oscura lo sfondo e illumina il viso dell’utente, consentendo di regolare l’intensità della luce con un cursore. Non manca poi la possibilità di attivare uno sfondo virtuale e l’opzione “Center Stage” per inquadra automaticamente l’utente (e chiunque altro con lui) mentre si muove nel campo visivo durante una videochiamata di conferenza.

Questa nuova funzionalità è disponibile sui Mac con chip Apple Silicon e funziona sia con la videocamera integrata nei Mac, sia con le webcam esterne (collegate al Mac via USB).

Ricordiamo che è possibile usare anche l’iPhone come webcam e microfono per effettuare videochiamate con il Mac.

