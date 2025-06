Vincitori e finalisti degli Apple Design Awards 2025

Manca pochissimo alla WWDC25 (conferenza sviluppatori di Apple che si svolgerà dal 9 al 13 giugno) e intanto la Mela ha annunciato i vincitori e i finalisti degli Apple Design Awards di quest’anno, celebrando 12 app e giochi che si sono distinti per il design.

Apple spiega che i vincitori di quest’anno includono team di sviluppo provenienti da tutto il mondo “il cui lavoro è stato selezionato per l’eccellenza dimostrata nell’innovazione, nell’ingegno e nel progresso tecnico”.

Di seguito i vincitori e i finalisti divisi per categorie:

Divertimento

CapWords è uno strumento di apprendimento linguistico dinamico che trasforma le immagini di oggetti quotidiani in sticker interattivi, aiutando gli utenti a esplorare nuove parole in un modo più intuitivo e visivo. Supportando nove lingue, l’app consente di imparare in modo piacevole e indipendente facendo immergere gli utenti nell’ambiente che li circonda.

Balatro è un mix coinvolgente di poker, solitario e deck-building con elementi roguelike. Chi gioca deve abbinare mani di poker con carte jolly, ognuna con caratteristiche uniche, per creare diverse combinazioni. Caratterizzato da dettagli intelligenti e da un gameplay avvincente, sfida giocatori e giocatrici a incrementare il loro punteggio creando mazzi originali per sconfiggere il buio e conquistare la vittoria.

I finalisti di questa categoria includono Lumy di Raja V, Denim di Feel Good Tech, Thank Goodness You’re Here! di Panic e Prince of Persia: The Lost Crown di Ubisoft Montpellier.

Innovazione

Play è uno strumento accessibile e sofisticato che consente di creare prototipi interattivi con i framework SwiftUI. L’interfaccia utente, realizzata con cura, è allo stesso tempo potente e facile da navigare, e aiuta a progettare prototipi interattivi e collaborare su Mac e iPhone, mentre tutti i contenuti vengono sincronizzati in tempo reale, per una creatività senza ostacoli

PBJ – Il Musical è un mix tra le opere di Shakespeare e gli snack più deliziosi, un gioco incantevole che racconta la storia di Romeo e Giulietta con qualche condimento extra. PBJ mescola in maniera creativa narrazione, gameplay basato sul ritmo e una colonna sonora meravigliosa. E grazie al feedback aptico, ad una fotografia intelligente e ai dialoghi divertenti, è un concentrato di allegria dall’inizio alla fine.

I finalisti di questa categoria includono Moises di Music.AI, Capybara di Digital Workroom Ltd, Pawz di Bootloader Studio Holdings Private Limited e Gears & Goo di Resolution Games AB.

Interazione

Taobao offre un’esperienza di shopping pratica e coinvolgente su Apple Vision Pro, con incredibili modelli 3D paragonabili alle controparti reali. L’esperienza immersiva ottimizza lo shopping tenendo conto di disposizione, posizione, controlli, dimensioni e funzioni, e consente alle persone di confrontare gli articoli mettendoli l’uno accanto all’altro, partendo da una vasta selezione di prodotti

DREDGE unisce un horror dal lento sviluppo all’esplorazione e all’avventura. Chi gioca dovrà prendere il timone di un peschereccio per navigare verso isole oscure, scoprire bizzarri animali selvatici e ricostruire un mistero inquietante. Il gioco offre interazioni fluide e un divertente mondo di tesori nascosti su iPhone, iPad e Mac.

I finalisti di questa categoria includono iA Writer di Information Architects AG, Mela – Recipe Manager di Silvio Rizzi, Gears & Goo di Resolution Games AB e Skate City: New York di Snowman.

Inclusione

Grazie al supporto per centinaia di voci in oltre 50 lingue, Speechify è uno strumento potente che trasforma facilmente il testo scritto in audio. Progettata pensando all’accessibilità e integrando funzioni come Dynamic Type e VoiceOver, l’app è una risorsa essenziale per le persone ipovedenti, con dislessia, ADHD e chiunque preferisca imparare ascoltando.

Progettato con cura e arricchito da splendide illustrazioni, Art of Fauna è un rompicapo che unisce immagini della fauna selvatica di ispirazione vintage con un profondo impegno all’inclusione e alla conservazione. Chi gioca potrà risolvere gli enigmi riordinando gli elementi visivi o le descrizioni, per un gameplay unico e interattivo. Con funzioni come il pieno supporto per VoiceOver e il feedback aptico, l’accessibilità è parte integrante dell’esperienza.

I finalisti di questa categoria includono Evolve di GTA Solutions, Train Fitness di Train Fitness, puffies. di Lykke Studios e Land of Livia di Split Atom Labs.

Impatto sociale

Durante i devastanti incendi che hanno colpito il sud della California, Watch Duty ha rappresentato ancora una volta un’ancora di salvezza, offrendo in modo chiaro e affidabile aggiornamenti in tempo reale, informazioni per l’evacuazione e risorse fondamentali. L’app riporta informazioni come il perimetro e l’avanzamento degli incendi attivi, la velocità e la direzione del vento e gli ordini di evacuazione.

Visivamente sorprendente ed emotivamente toccante, Neva è un racconto carico di avventura e azione che narra la storia di una giovane donna e di un lupo, suo compagno di vita, mentre attraversano un mondo che precipita verso il collasso. Man mano che passano le stagioni, il loro rapporto si evolve offrendo una tranquilla meditazione sulla cura, sulla collaborazione e sul prezzo dei danni ambientali. Affrontando temi quali amicizia e leadership, chi gioca dovrà guidare i due personaggi attraverso paesaggi mozzafiato e una storia al tempo stesso toccante e attuale.

I finalisti di questa categoria includono Ground News di Snapwise, Opal di Opal OS, Ahoy! From Picardy di Daniel Jones e Art of Fauna di Klemens Strasser.

Grafica

Feather: Draw in 3D è uno strumento di disegno che consente di trasformare progetti 2D in capolavori 3D. Sviluppato pensando alla creatività e all’esperienza utente, Feather consente a persone con diversi livelli di capacità di costruire facilmente progetti avanzati di modellazione 3D su iPad, sfruttando le interazioni con le dita e Apple Pencil per aiutarle a dare vita alle loro idee.

Con il suo incantato regno di colori, dettagli e rendering, Infinity Nikki è un autentico successo a livello visivo. Questa delicata avventura open-world sfida l’utente a raccogliere oggetti meravigliosi e racchiude abiti magici, creature bizzarre e momenti inaspettati.

A questo indirizzo l’elenco di tutto quello che Apple potrebbe annunciare nell’ambito della WWDC25.

Macitynet seguirà in diretta l’intero evento, con articoli di approfondimento, aggiornamenti in tempo reale, analisi delle novità e prime impressioni su tutto ciò che verrà annunciato.