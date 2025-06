Il Samsung S25 Edge che vende poco preoccupa Apple

La novità dell’anno nel mondo degli iPhone dovrebbe essere iPhone 17 Air, un modello ultra-sottile, con un design curato fin nei dettagli, che Apple spera possa riscattare le performance non entusiasmanti degli iPhone “alternativi” degli ultimi anni, iPhone mini e iPhone Plus, prendendone il posto.

Ma dai risultati ottenuti da Samsung, che ha provato ad anticipare la rivale con il Galaxy S25 Edge – un dispositivo molto simile per ispirazione e traguardi – non arrivano segnali particolarmente incoraggianti.

Secondo quanto si apprende da Sammobile, sempre informato sul mondo della casa coreana, le vendite del Galaxy S25 Edge sarebbero nettamente al di sotto delle aspettative.

I segnali di difficoltà, in effetti, si sono visti fin da subito. In alcuni mercati, ad esempio, i bonus per i preordini sono stati aggiornati – e migliorati – ogni pochi giorni, nel tentativo evidente di incentivare una domanda che non decolla.

Anche il comportamento dell’azienda al momento del lancio completo in Corea ha suscitato perplessità. Samsung non ha pubblicato i dati di vendita iniziali nel proprio mercato domestico, una scelta insolita per un colosso che normalmente ama celebrare ogni successo commerciale.

Non c’è ancora una spiegazione ufficiale, ma ci sono vari indizi. È possibile che a pesare siano le prestazioni della batteria, che da più parti si giudicano non entusiasmanti, oppure la fotocamera, modesta rispetto a quella di altri dispositivi Samsung e non all’altezza delle attese che oggi si hanno da una componente decisiva per molti utenti.

Sempre più analisti parlano apertamente di un possibile errore di posizionamento o di comunicazione al momento del lancio.

In attesa di una risposta non si può non tornare indietro di alcune settimane, quando si è appreso che Apple avrebbe elaborato stime di vendita di iPhone 17 Air decisamente modeste: solo per il 10% del totale della gamma. Prudenza o realismo?