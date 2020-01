Uomo chiave Netflix sbarca in Apple per il supporto di Apple TV+

Apple è riuscita a portare via un ingegnere di punta a Netflix per creare il team tecnico di supporto per il servizio di streaming AppleTV+ e altri servizi in abbonamento dell’azienda.

L’ingegnere in questione è Ruslan Meshenberg. A riferire del nuovo arrivato è il Wall Street Journal spiegando che l’uomo era coinvolto in iniziative-chiave per creare “servizi più veloci e consistenti” per gli spettatori, Si occupava, in altre parole, della gestione dell’infrastruttura che garantisce l’affidabilità nella riproduzione di spettacoli e film di Netflix.

L’uomo è arrivato da pochissimo in Apple e l’indiscrezione è confermata anche dai suoi account social; su LinkedIn indica come lavoro “Engineering Leader” per la Casa di Cupertino.

Il quotidiano di affari e finanza riferisce che Meshenberg è arrivato in Apple in un momento nel quale l’azienda sta cambiando il suo approccio ai servizi cloud, dipendendo maggiormente su provider di terze parti per risparmiare denaro.

Michael Abbott, ex ingegnere di Twitter, è stato responsabile delle attività legate ai servizi internet di Apple, e ha continuato ad ingrassare le fila di ingegneri per il team tecnico di Apple. La Mela non ha finora avuto particolari problemi con ‌Apple TV‌+ o altri servizi ma assunzioni di elementi come Meshenberg dovrebbe garantisce che tutto continuerà a funzionare senza intoppi, con Apple che punta a scalare verso l’alto il settore, con nuovi clienti e offerte di contenuti.

