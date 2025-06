Il violino più piccolo del mondo stampato con la nanolitografia

Scienziati della Loughborough University (istituto di istruzione universitaria britannico) hanno stampato “il più piccolo violino al mondo” sfruttando strumenti di nanolitografia.

Il team che ha stampato il disegno dello “strumento”, più sottile di un capello umano ((non un vero e proprio strumento ma un semplice disegno) spiega che rappresenta il futuro del nanoscale computing, con implicazioni che potrebbero trovare applicazioni nella produzione di materiali miniaturizzati sempre più complessi, come memorie elettroniche o chip.

Il team ha sfruttato un procedimento che ha permesso ai ricercatori di stampare su scala microscopica, creando un violino largo 13 micron e alto 35 micron. La stampa è indicata come un test per una sorta di fresa su scala nanometrica denominata NanoFrazor e prodotta dalla società svizzera Heidelberg Instruments. Questo strumento è in grado di creare stampi da depositare su sottilissimo strato di platino, strutture in nanoscala che possono essere riprodotte su diversi materiali e a diverse risoluzioni, al punto da visualizzare l’interazione atomica.

“Sebbene creare il violino più piccolo del mondo possa sembrare un gioco e un divertimento – ha riferito il prof. Kelly Morrison – molto di ciò che abbiamo imparato nel processo ha in realtà gettato le basi per la ricerca che stiamo intraprendendo”, in altre parole usare la stessa tecnica per la nanofabbricazione di componenti elettroniche come memorie miniaturizzate e sensori innovativi”.

Vari scienziati e ricercatori hanno iniziato a lavorare su alternative che consentiranno di mantenere in vita la legge di Moore: la litografia a nanostampa permeerebbe di stampare i piccoli pattern ad alta definizione che caratterizzano i chip, ed è vista come una evoluzione della fotonica e con vantaggi dati dalla precisione che permetteranno, tra le altre cose, di ridurre drasticamente l’uso di sostanze chimiche nella produzione, rispettando la Legge di Moore in termini di velocità e potenza.