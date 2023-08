Telecamere di sicurezza Eufy Camera, ecco quelle compatibili con HomeKit di Apple

La sicurezza domestica è diventata una priorità fondamentale per tutti i nativi digitali. Evidentemente, il successo di questo settore deriva anche dal fatto che i sistemi odierni per la sicurezza domestica sono economici e accessibili praticamente ai più. La crescente disponibilità di soluzioni smart ha reso più accessibile che mai il monitoraggio e la protezione delle case e in questa prospettiva, le telecamere di sicurezza Eufy compatibili con HomeKit di Apple emergono come una soluzione per garantire la tranquillità e la sicurezza dei propri spazi abitativi. In questo articolo elenchiamo tutte le camere di sicurezza Eufy compatibili, ad oggi, con HomeKit di Apple.

Le telecamere di sicurezza non sono più semplici dispositivi passivi che catturano immagini in modo statico e fini a se stesse. Grazie alla tecnologia smart, sono diventate strumenti interattivi che offrono un controllo totale sulla sicurezza domestica. In questo contesto, Eufy, un marchio che ha saputo guadagnare l’interesse del pubblico e per combattere alcuni problemi verificatisi in passato in ambito privacy, ha speso anche per la compatibilità con HomeKit di Apple.

Cos’è HomeKit

Apple HomeKit è un ecosistema di dispositivi smart che consente a tutti i dispositivi della rete di comunicare tra loro in modo sicuro e integrato. Per quel che ci riguarda, questa integrazione è stata estesa anche alle telecamere di sicurezza Eufy, creando un ambiente in cui è possibile controllare e monitorare facilmente le telecamere da un’unica interfaccia su dispositivi Apple, come iPhone, iPad e Apple Watch. Per un approfondimento completo su HomeKit vi consigliamo di partire direttamente da questa lettura.

Vantaggi HomeKit

Controllo Centrale

Grazie all’integrazione con HomeKit, è possibile controllare tutte le telecamere Eufy da un’unica app, ossia Casa di Apple. Questo rende il monitoraggio più efficiente e comodo, consentendo di controllare diverse telecamere contemporaneamente senza dover far riferimento ad app terze o comunque diverse tra loro.

Notifiche Intelligenti

Le telecamere Eufy con supporto HomeKit possono inviare notifiche direttamente ai dispositivi Apple in caso di attività rilevante. Questo consente di essere immediatamente informato su eventi importanti e di prendere azioni rapide se necessario. Ovviamente, tra queste notifiche quelle di movimenti indesiderati e non riconosciuti in casa.

Integrazione con altri dispositivi HomeKit

Le telecamere Eufy si integrano senza soluzione di continuità con altri dispositivi HomeKit presenti all’interno della propria abitazione. In questo modo è possibile creare scenari personalizzati che coinvolgono le telecamere, come l’accensione delle luci, ad esempio, quando viene rilevato un movimento.

Privacy e Sicurezza

Apple è nota per la sua attenzione alla privacy degli utenti. Le telecamere Eufy compatibili con HomeKit beneficiano di questa rigorosa politica di sicurezza, garantendo che i propri dati sensibili rimangano protetti.

Questo avviene tramite HomeKit Secure Video: i video che saranno inviati sul Cloud tramite questa nuova piattaforma non saranno visibili a nessuno, bensì solo all’utente proprietario.

L’approccio che Apple utilizza è, come sempre, diverso da altri concorrenti: Homekit Secure video analizzerà i video “in casa”, e solo dopo averli criptati li invierà al Cloud.

Come collegare le camere Eufy a HomeKit

La prima cosa da sapere è che per il corretto abbinamento a HomeKit è obbligatorio un hub tra iPad, HomePod, Apple tv o iPhone.

Successivamente, il consiglio è quello di aprire l’app Eufy, andare su Impostazioni, scegliere “Lavora con” e selezionare Apple HomeKit. In questa schermata sono presenti le istruzioni per tutte le telecamere.

Camere Eufy compatibili con HomeKit

HomeKit di Apple è, al momento della stesura di questo articolo, compatibile con le camere Indoor Cam Pan&Tilt 2K, Indoor Cam 2K, eufyCam 2/2 Pro, ed eufyCam 2C/2C Pro collegate almeno ad una HomeBase 2.

eufy Indoor Cam Pan&Tilt 2K

Questa telecamera, che abbiamo recensito a questo indirizzo, è con filo e non a batteria, riconosce chi passa davanti al sensore grazie alla tecnologia AI integrata, così da stabilire se si tratti di una persona o di un animale domestico. Offre risoluzione 2K, (1080P durante l’utilizzo di HomeKit, come tutte le altre camere presenti in questo articolo)

La sua caratteristica principale è la capacità di monitorare a 360 gradi la stanza, grazie al motorino integrato, che naturalmente potrà essere guidato anche da remoto: sarà l’utente a scegliere dove indirizzare il sensore, che però potrà anche seguire automaticamente i movimenti di eventuali intrusi.

eufy Indoor Cam 2K

La camera indoor Cam C120 offre una soluzione di sorveglianza intelligente dotata di tecnologia AI integrata che consente di riconoscere se si tratta di una persona o di un animale domestico che passa nel suo campo visivo. Con una risoluzione da 2K, è possibile vedere ogni evento con una nitidezza eccezionale.

La comunicazione in tempo reale è resa possibile grazie all’audio bidirezionale integrato nella telecamera. Inoltre, l’integrazione con HomeKit, Assistente Google o Amazon Alexa offre un controllo totale sulla videosorveglianza quando non si è in casa.

eufyCam 2

In verità, si tratta di una camera ormai fuori produzione, non più in vendita. Per questo il consiglio è quello di acquistare il modello Pro, che gode di supporto HomeKit.

eufyCam 2 Pro

Se state una telecamera di sicurezza con una durata eccezionale della batteria, la eufyCam 2 Pro è la risposta. Con una sola ricarica, infatti, è in grado di garantire protezione continua per ben 365 giorni.

La risoluzione 2K offre un’immagine nitida e dettagliata, consentendo di identificare chiaramente ogni evento all’interno e all’esterno della propria abitazione. Inoltre, la telecamera eufyCam 2 Pro è progettata per offrire una visione notturna avanzata grazie alla sua apertura F2.0 e al sensore ad alta fotosensibilità.

Non ha costi di abbonamento mensile obbligatori, e l’integrazione con HomeKit, Assistente Google o Amazon Alexa, permette una grande versatilità. La sua impermeabilità di grado IP67 la rende pronta a resistere a tutti gli agenti atmosferici, indipendentemente dalle condizioni.

Trovate la recensione a questo indirizzo.

eufyCam 2C

La eufyCam 2C è progettata per offrire registrazioni in HD 1080p, che assicura una grande longevità, grazie alla batteria con autonomia fino a 180 giorni con una sola ricarica.

La tecnologia di rilevamento persone garantisce di ricevere solo gli avvisi pertinenti, evitando falsi allarmi causati da movimenti insignificanti. La visione a colori sia di giorno che di notte consente di vedere chiaramente tutto ciò che accade intorno alla telecamera, garantendo la massima sicurezza quando non si è in casa.

Inizialmente non erano compatibili con HomeKit, ma lo sono diventate a seguito di aggiornamento.

eufyCam 2C Pro

La risoluzione è tra le principali caratteristiche di questo sistema di sicurezza. Con la eufyCam 2C Pro si otterranno dettagli cristallini grazie alla risoluzione 2K, che permette di immortalare qualsiasi dettaglio.

Altro punto di forza è la batteria di questa telecamera che può durare fino a 180 giorni con una sola ricarica. Ovviamente, offre accesi smart, grazie alla la tecnologia di rilevamento umano che permette alla eufyCam 2C Pro di distinguere in modo intelligente tra un individuo e un animale, evitando falsi allarmi.

Inoltre, gode di impermeabilità di grado IP67: si tratta di una telecamera idonea per affrontare qualsiasi condizione atmosferica.

Ovviamente, considerato che abilitando HomeKit la risoluzione si abbassa a 1080p, il consiglio è quello di acquistare il modello non Pro se vorrete utilizzarle solo tramite Casa di Apple.

