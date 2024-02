Apple Vision Pro brilla in sala operatoria in Italia

Tra i campi di applicazione nei quali Apple Vision Pro (qui la nostra prima prova) è utile, molto promettente appare il settore medico, utile in sala operatoria per mostrare dati di vitale importanza durante gli interventi chirurgici.

In Italia c’è già chi ha sperimentato l’uso di Vision Pro in sala operatoria: si tartta di Daniele Maselli, ex cardiochirurgo del Sant’Anna Hospital di Catanzaro, oggi direttore della U. O. di cardiochirurgia del Mater Dei Hospital di Bari e della clinica Mediterranea di Napoli, esperto di chirurgia cardiaca endoscopica, ovvero eseguita senza apertura del torace.

Lo riferisce il sito LaCNews24 che riporta di un primo intervento eseguito dal professionista calabrese che ha evidenziato la possibilità di visualizzare una serie di finestre dove con tutto ciò che ritiene più utile come una TAC o l’ecocardiogramma del l paziente solamente attraverso dei gesti e senza toccare alcunchè, circostanza che nel contesto della sterilità del campo operatorio rappresenta un passaggio fondamentale.

«La cosa straordinaria è che in questo spazio che si apre davanti a noi è possibile collocare delle finestre – spiega – e in queste finestre si può mettere quel che si vuole: l’ecocardiogramma del paziente, la tac, la coronarografia, dei dati emodinamici, un link a una teleconferenza esterna, un collegamento a una banca dati o ad un’aula didattica e qui si apre una serie infinita di possibilità».

Tra i vantaggi di questo sistema, il fatto che non è necessario girare la testa verso un computer. Sfruttando lo spatial computing, i display del visore permettono di visualizzare dati in qualunque punto della stanza, anche nel campo visivo del chirurgo, permettendogli di non distogliere lo sguardo dal tavolo operatorio e di sfruttare le potenzialità e i dettagli forniti dalle immagini AR.

Nello stesso ambito il visore AR potrebbe essere utile anche per il training di futuri medici, per offrire/mostrare informazioni dettagliate ai pazienti, nel campo della riabilitazione cognitiva, psichiatrica e la riabilitazione fisico-motoria.

