Volkswagen ID.R elettrica batte una F1, record storico a Goodwood

La prima elettrica a battere una Formula 1: la Volkswagen ID.R ha riscritto la storia del motorsport con un nuovo record assoluto al Goodwood Festival of Speed.

Romain Dumas ha completato il percorso di 1,86 km in appena 39,90 secondi. Forte dei suoi 500 kW (680 CV), l’elettrica da competizione ha migliorato di 1,7 secondi il precedente record che resisteva da 20 anni. Dumas ha anche trionfato nel Sunday Shootout. Il record precedente della celebre cronoscalata era stato realizzato nel 1999 da Nick Heidfeld al volante di una McLaren-Mercedes MP4/13 da 780 CV.

“Con questo record assoluto al Goodwood Festival of Speed, Volkswagen ID.R ha dimostrato ancora una volta che l’elettrico Volkswagen può battere anche i motori tradizionali più prestazionali”, ha dichiarato il direttore della divisione Motorsport del costruttore di auto tedesco.

“Romain Dumas ha sfruttato appieno il potenziale della ID.R su questo tracciato breve ma complesso. Dopo la vittoria alla Pikes Peak e il record elettrico al Nurburgring-Nordschleife, ha posto un’altra pietra miliare per la mobilità elettrica. È stata una prestazione maiuscola da parte di tutta la squadra, che ha avuto pochissimo tempo per realizzare una versione alleggerita della ID.R in occasione del Festival of Speed”.

“Sono molto orgoglioso di avere ottenuto il record assoluto a Goodwood con la ID.R. Seppure breve, questa cronoscalata è una bella sfida, perché non permette margine di errore e richiede una messa a punto impeccabile. È stato ancora più difficile perché non avevamo avuto la possibilità di provare sul tracciato prima del Festival”, ha dichiarato Romain Dumas, che con la ID.R qui aveva già ottenuto vittoria e record elettrico nel 2018.

Volkswagen Motorsport ha modificato sostanzialmente la ID.R per il Goodwood Festival of Speed. Tra le altre cose, l’ultima evoluzione dell’elettrica da corsa era più leggera rispetto alla configurazione per i record alla Pikes Peak e al Nürburgring. “Abbiamo usato una batteria più piccola e ottimizzato l’erogazione. Così facendo, l’auto pesava meno di 1.000 kg compreso il guidatore”, ha dichiarato il Direttore Tecnico di Volkswagen Motorsport Francois-Xavier Demaison. Inoltre, la ID.R ha ottenuto il record senza l’ausilio del Drag Reduction System (DRS) progettato per le sezioni ad alta velocità del Nurburgring, in quanto le caratteristiche del tracciato di Goodwood lo rendevano superfluo.

Il partner tecnologico Bridgestone, già coinvolto nel precedente record a Goodwood del 1999, ha fornito pneumatici speciali per lo sprint di 1,86 km. “Siamo orgogliosi di aver fatto parte di questo progetto e di questo nuovo record. Per garantire alla Volkswagen ID.R i migliori pneumatici, abbiamo sviluppato una variante particolarmente morbida delle Bridgestone Potenza slick”, ha dichiarato il Vicepresidente OE Bridgestone EMEA Mark Tejedor. “Siamo chiaramente felicissimi che la Bridgestone sia ancora una volta l’equipaggiamento dell’auto che ha fatto il record, anche dopo più di 20 anni”.

Circa 180.000 persone hanno preso parte al Goodwood Festival of Speed nel corso del fine settimana. Oltre allo spettacolo su pista, la Volkswagen ha offerto un’affascinante anticipazione della mobilità elettrica del futuro. È stato esposto un esemplare ancora coperto da camuffature della ID.3, che nel 2020 sarà il primo modello della gamma ID. a essere commercializzato. Inoltre, al Festival of Speed erano presenti anche i prototipi che anticipano altre varianti della gamma totalmente elettrica di serie, ossia l’ID. BUZZ e la ID. VIZZION.

