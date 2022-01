Volvo Cars integra YouTube e Google Home nei veicoli

Volvo Cars sarà la prima Casa automobilistica a realizzare un’integrazione diretta tra le sue auto e i dispositivi abilitati al servizio Google Assistant, un ulteriore passo avanti nella collaborazione fra Volvo Cars e Google.

La prevista integrazione diretta è indicata come in gradio di permetterà “migliore continuità di connessione” tra Google Assistant e le automobili, consentendo agli utenti di Volvo Cars di gestire le funzioni dell’auto attraverso comandi vocali impartiti ai dispositivi domestici e mobili abilitati per Google Assistant. Associando la loro Volvo all’account Google personale, gli utenti potranno dialogare direttamente con Google a bordo dell’auto e impostare a distanza varie funzionalità, come il riscaldamento in una fredda giornata invernale o il blocco delle portiere dell’auto.

“Si tratta di una naturale evoluzione della nostra partnership con Google”, ha dichiarato Henrik Green, Chief Product Officer di Volvo Cars, evidenziando che l’integrazione permette di migliorare l’esperienza dei clienti, offrendo la possibilità di gestire in modo semplice e sicuro l’auto a casa o in viaggio, sfruttando qualsiasi dispositivo personale che disponga di Google Assistant.

Anche YouTube sarà utilizzabile come servizio in streaming dal sistema di infotainment di Volvo; sarà possibile scaricare app dal Play Store, e in alcuni mercati è prevista una offerta con accesso illimitato ai video, senza preoccuparsi del traffico dati.

Per i comandi più delicati – come lo sblocco dell’auto – un processo di autenticazione a due fattori assicura che solo le persone autorizzate possano ascoltare o accedere alle informazioni richieste al momento giusto.

La funzionalità sarà resa disponibile progressivamente nei prossimi mesi a tutti i conducenti Volvo che dispongano di un sistema di infotainment basato su Android e collegato alla loro app Volvo Cars e a un dispositivo abilitato al servizio Google Assistant, in aree selezionate dove Google Assistant è disponibile.

