VUU promette di cambiare il modo in cui guardiamo film e serie TV preferite

La norvegese VUU ha presentato una nuova tecnologia che offre materiale gratuito, contenuti unici e curiosità interessanti direttamente agli spettatori in tempo reale mentre guardano film e programmi TV. La piattaforma esclusiva di VUU è presentata come in grado di integrarsi con i servizi di streaming per fornire al pubblico un’ampia quantità di informazioni aggiuntive sugli attori, le location, la musica, le curiosità dietro le quinte, i posizionamenti di prodotti e contenuti generati dai fan.

VUU ha debuttato sul web nei paesi nordici attraverso il servizio televisivo TVOD danese Blockbuster (di proprietà di TDC Group). Aveva già debuttato indipendentemente nel 2019 con un’app iOS autonoma, ma ora l’azienda dice di essere pronta per offrire il suo esclusivo servizio di contenuti a valore aggiunto alle piattaforme di streaming di tutto il mondo.

Christian Strømmen, CEO e uno dei fondatori di VUU, ritiene che con l’intensificarsi della concorrenza nel mercato dei servizi di streaming bisogna offrire agli spettatori un “maggiore coinvolgimento e un’esperienza immersiva”. E ancora: “Sappiamo che il pubblico brama per avere materiale extra, e informazioni su tutto, dagli attori, alle musiche, video dietro le quinte, prodotti vari e in particolare i luoghi delle riprese. Raccogliendo tutte queste informazioni in un unico punto di riferimento e offrendo agli spettatori le risposte su quello che succede sullo schermo seduta stante, VUU offre uno servizio come nessun’altro”.

Una tecnologia simile è l’X-Ray di Amazon, opzione esclusiva di Amazon Prime Video, che offre agli spettatori la possibilità di saperne di più sul contenuto che stanno guardando, ad esempio chi sono gli attori visibili in quel momento sullo schermo. A detta del CEO di VUU, i servizi offerti da quest’ultima vanno molto al di là di quanto possibile con X-Ray. “Amazon X-Ray offre solo informazioni-base, mentre VUU va molto più in profondità, coinvolgendo e offrendo contenuti interattivi”.

Christian Strømmen dice apertamente che il loro obiettivo è sfidare Amazon. “Abbiamo a disposizione contenuti fantastici, alcuni dei quali in esclusiva creati dal nostro team che si occupa di contenuti. Aggiungete a questo un enorme quantità di articoli web attentamente curati, podcast, video con approfondimenti e dietro le quinte: abbiamo moltissimo da offrire agli spettatori”.

VUU riferisce di raccogliere dati da varie fonti, inclusi direttamente gli studi cinematografici. Recentemente è stato siglato un accordo con NBCUniversal per ottenere materiali-bonus ufficiali e altri accordi con aziende operanti nel settore mediatico, sono in via di definizione.