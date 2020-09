Arrivano i Pebble Pods, gli orecchini che avvolgono gli AirPod

Orecchini che avvolgono gli AirPods di Apple, che li agganciano alle orecchie e che fanno sentire chi li indossa più tranquillo. L’idea è della designer di gioielli Suhani Parekh, che ha creato una collezione di orecchini per l’azienda londinese Misho: trovare il modo di tenere in posizione le cuffie wireless è stato per lei un bisogno personale, perchè continuava a perdere gli AirPods.

La soluzione è stata quella di pensare ad orecchini capaci di mantenere in posizione gli AirPods, di catturarli se scivolano, e di essere contemporaneamente anche soltanto degli orecchini. Non un solo modello, ma tre diversi modelli sono la proposta di Misho per chi è alla ricerca di una soluzione per tenere gli AirPods fissi sulle orecchie.

I Sculptural Pebble Pods sono gli orecchini più elaborati, delle minuscole sculture pronte ad avvolgere gli AirPods. Ci sono poi due modelli semplici e decisamente più discreti, in due diverse dimensioni, progettati per far scivolare facilmente gli AirPods senza bisogno nemmeno di uno specchio e adatti anche a chi utilizza gli auricolari di Apple mentre fa sport.

Sul sito di Misho si possono acquistare i Pebble Pods a partire da 74.49 dollari.

In Italia AirPods con custodia standard costano 179 euro (su Amazon oggi costano 145,99 euro), mentre quelli con custodia di ricarica wireless costano 229 euro (oggi costano 179 euro). Se comprate da Apple i nuovi AirPods Pro costano 279 euro, la maggiore spesa di 50 euro risulta giustificata dalla numerose funzioni e caratteristiche aggiuntive.

Gli AirPods sono i primi auricolari Bluetooth di Apple. La prima versione è stata presentata nel settembre dl 2016 e provati da Macitynet qui. Apple il 20 marzo 2019 ha introdotto gli Airpods 2 dismettendo la prima versione di Airpods. A questo link la recensione degli AirPods 2.