Wacom Intuos ora funziona anche con Chromebook

Wacom annuncia che il suo modello Wacom Intuos Small non-wireless possiede la certificazione Works With Chromebook, seguendo così le orme di One by Wacom, che è stato certificato a inizio anno. Gli utenti di Chromebook, in particolare gli studenti e i creativi alle prime armi, hanno quindi più opzioni per iniziare a creare in digitale usando una tavoletta con penna Wacom insieme a un crescente numero di applicazioni per il disegno, la pittura e l’editing di foto che funzionano perfettamente con Chromebook.

Chromebook sta attirando sempre più l’attenzione nei settori della formazione e delle nuove soluzioni per lavorare da casa. «Wacom sta attualmente puntando ad ampliare la compatibilità con Chromebook aggiungendo ulteriori dispositivi Wacom, in modo da rendere disponibile la sua naturale e intuitiva tecnologia della penna agli utenti in rapida crescita di Chromebook» dichiara Faik Karaoglu, Executive Vice President di Wacom Branded Business.

«Abbinare una tavoletta Intuos e un Chromebook permette inoltre ai giovani creativi di liberare tutto il loro potenziale artistico e di design con una varietà di app per il disegno e la pittura. Una collaborazione a lungo termine con Celsys offre agli utenti di Wacom Intuos l’opportunità di creare opere d’arte spettacolari con la rinomata applicazione di disegno Clip Studio Paint».

Il modello Wacom Intuos Small non-wireless si collega perfettamente a qualsiasi Chromebook dotato di porta USB-A e dell’ultima versione di Chrome OS. Non servono driver. Caratterizzata da design ergonomico e peso leggero, la penna Wacom rileva 4.096 livelli di pressione e dispone della tecnologia EMR senza batteria del costruttore. Reattiva, ergonomica e sensibile alla pressione, la penna permette agli utenti di scrivere, fare schizzi, disegnare o modificare contenuti su una tavoletta dedicata.

Wacom Intuos costituisce inoltre un ottimo inizio per esplorare la creatività digitale con Chromebook. Con l’acquisto di Wacom Intuos, gli utenti hanno diritto a un pacchetto di software creativi, incluso un abbonamento di 3 mesi a Clip Studio Paint Pro, una versatile app di disegno semplice da usare per fumetti e manga. Sono compresi anche Collaboard, Limnu, Explain Everything e Kami, tutte app realizzate appositamente per la formazione.

Il modello Wacom Intuos Small non-wireless è ora compatibile con Chrome OS, oltre che Mac, Windows e selezionati dispositivi Android. Usa una tecnologia Wacom proprietaria ed esclusiva per la superficie dedicata della tavoletta, funziona in modo indipendente e non interferisce con le penne da schermo basate sullo standard Universal Stylus Initiative (USI) che sono fornite con i Chromebook o possono essere acquistate come accessori. Wacom Intuos è disponibile nel Wacom eStore e presso selezionati rivenditori con un prezzo di vendita consigliato di 79,90 euro. In queste ore è in offerta Prime Day da questa pagina di Amazon in sconto a 59,90 euro.

