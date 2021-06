iPhone numero 13 spaventa gli utenti superstiziosi

Così come sugli aerei non esiste la fila numero 13 dei sedili e negli USA non esiste quasi mai il tredicesimo piano, sostituito dal più pacato e neutrale 12 bis, allo stesso modo molti ritengono che non debba esistere iPhone 13. C’era da aspettarselo: a molti utenti il nome iPhone 13 proprio non va a genio, così come è emerso chiaramente da un sondaggio effettuato da SellCell.

Nel sondaggio una domanda è espressamente dedicata all’argomento, chiedendo ai partecipanti di dichiarare se il nome iPhone 13 rischia di scoraggiare perché il 13 può essere considerato un numero sfortunato. Anche se quasi l’82% degli intervistati ha dichiarato di non essere infastidito e che il numero non avrebbe comunque influito sulla scelta d’acquisto, quasi un utente su cinque, il 18,3%, ha invece ammesso che iPhone 13 lo mette a disagio.

Sempre dal sondaggio emerge che gli uomini (24,9%) hanno circa il doppio della probabilità di soffrire di triscaidecafobia, la paura irragionevole del numero 13, rispetto alle donne (11,7%). Il termine scientifico è stato coniato agli inizi del ‘900, ma la paura associata a questo numero risale alla notte dei tempi: ancora prima dell’Ultima Cena e dei suoi 13 commensali, si parte addirittura dalla mitologia scandinava, in ogni caso a questo numero sono associati episodi nefasti e tragedie in diverse epoche nella storia dell’umanità.

Ma anche chi non è spaventato dal numero indica che il nome dovrebbe essere diverso, infatti ben il 74% di tutti gli intervistati dichiara che non dovrebbe chiamarsi iPhone 13. Coloro che hanno espresso il loro disappunto su iPhone 13, hanno anche indicato la soluzione alternativa: iPhone 12s non sembra fattibile, visto che ormai da anni Apple non usa più questo suffisso per i suoi terminali.

Così la soluzione migliore sembra quella di battezzare la prossima serie in arrivo semplicemente iPhone 2021, come già fatto da Cupertino per Mac e iPad. Ma occorre anche tener presente che il bistrattato numero 13 in Occidente, è un numero molto fortunato in Oriente, specialmente in Cina e Tibet.

Mentre per design e specifiche tecniche possiamo dire di conoscere moltissime cose sugli iPhone 13, per quanto riguarda il nome l’incertezza di solito permane fino ai giorni immediatamente precedenti il lancio, salvo clamorose fughe di notizie. Una cosa è certa: la macchina perfetta del marketing di Apple non può ignorare né sottovalutare la sfiga.