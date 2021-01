One by Wacom porta penna e tavoletta sui Chromebook

La tavoletta con penna One by Wacom è il primo dispositivo del costruttore totalmente compatibile con i computer economici Chromebook e ottiene la certificazione Works With Chromebook. Per aiutare gli insegnanti e gli studenti a trarre il massimo dall’uso di una penna Wacom nel campo della formazione, Wacom sta creando una libreria di contenuti che include tutte le informazioni su Wacom per la formazione con Chromebook e ha lanciato una rete di supporto realizzata da insegnanti per insegnanti.

Inoltre dirigenti scolastici e gli acquirenti istituzionali hanno ora accesso attraverso un unico punto di contatto a tutti i prodotti Wacom: si va dagli strumenti stand-alone per insegnanti e studenti fino alle soluzioni integrate per scuole e istituti.

La penna digitale permette a insegnanti e studenti di incorporare la scrittura manuale per prendere appunti, inserire note e consente loro di risolvere problemi matematici, disegnare grafici e spiegarsi visivamente online in modo altrettanto intuitivo di quando usano una lavagna in aula. Questo soprattutto con materie come scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica.

L’abbinamento di una tavoletta con penna One by Wacom ai Chromebook offre a studenti e insegnanti un aggiornamento per le loro attuali postazioni di lavoro e fornisce alle scuole una soluzione completa, sia per le lezioni in presenza che in scenari ibridi in cui si insegna e si studia da casa.

Anche se i recenti Chromebook sono spesso in grado di utilizzare penne che funzionano sui loro schermi integrati, ora gli utenti hanno l’opzione di collegare un semplice accessorio nel caso vogliano aggiornare o ampliare i loro Chromebook con uno specifico input tramite penna su una superficie separata, diversa da quella dello schermo principale. Wacom sta collaborando con Google per espandere la compatibilità e includere ulteriori dispositivi Wacom, in modo da poter offrire più tavolette con penna e display interattivi a un crescente gruppo di utenti Chromebook.

La tavoletta con penna One by Wacom permette di passare al digitale con semplicità, in quanto si collega a qualsiasi Chromebook dotato di USB-A e dell’ultima versione di Chrome OS. È subito pronta all’uso e non necessita di driver o software. La penna Wacom reattiva ed ergonomica è in grado di rilevare 2.048 livelli di pressione, offrendo così agli utenti un modo naturale per scrivere, tracciare schizzi, disegnare o modificare contenuti.

Non necessita di batteria e nemmeno di ricarica: la penna funziona esclusivamente sulla superficie di questo dispositivo Wacom. È stata progettata per essere leggera, bilanciata e confortevole da usare, anche per ore, restituendo così la stessa sensazione di usare una penna sulla carta o sulla lavagna. One by Wacom e Chromebook offrono anche un’ottima base di partenza per iniziare a esplorare la creatività digitale con un crescente numero di applicazioni per il disegno, la pittura e il fotoritocco appositamente create per Chrome OS. One by Wacom è totalmente supportata dal software disegno Clip Studio Paint per Chrome OS, recentemente lanciato da Celsys. Questo software porta sui Chromebook tutte le funzioni già offerte dalle versioni per iPhone, iPad, Mac, Windows e Android.

Per agevolare il più possibile il passaggio all’insegnamento online, Wacom ha raccolto una grande quantità di informazioni e consigli utili nelle sue pagine dedicate Wacom per l’e-learning e ha stretto collaborazioni con cinque delle principali applicazioni software per la formazione. Collaboard, Explain Everything, Kami, Limnu e Pear Deck offrono lavagne interattive, video tutorial e strumenti per la collaborazione online che consentono di trasferire lo studio e l’insegnamento in un’aula digitale. Sono totalmente compatibili con Chromebook e ora sono inclusi nei Bundle Wacom di software dedicati alla formazione, disponibili per One by Wacom, Wacom Intuos e i dispositivi con penna Wacom One.

Ricordiamo che lo stilo con tavoletta One by Wacom è compatibile anche com Mac e Windows. Le tavolette con penna One by Wacom sono disponibili in due dimensioni compatte sul Wacom eStore e e anche su Amazon, con un prezzo consigliato al pubblico che parte da 39,90 euro per la versione small e di 59,90 euro per la dimensione medium.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Wacom sono disponibili a partire da questa pagina. Per tutte le notizie e gli articoli sul mondo della scuola digitale, di Apple in campo scolastico si parte dai rispettivi collegamenti.