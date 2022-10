Offerte Prime d’autunno, Wacom Intuos Pen Tablet scontata a solo 99,99 euro

In questa due giorni di sconti autunnali c’è spazio anche per chi vuole iniziare a creare con un Mac. Amazon offre infatti in sconto la Wacom Intuos Pen Tablet a solo 99,99 euro.

Stiamo parlando di una classica tavoletta grafica dedicata a principianti ed entusiasti della creatività. Nel pacchetto software, compatibile non solo con un Mac ma anche anche con PC e Chrmebook, è perfetta per disegnare, dipingere ed elaborare immagini offrendo un accesso immediato all’arte digitale.

Quella in offerta è la versione media senza Bluetooth ma offre ingombri e pesi ridotti. C’è un alloggiamento incorporato per la penna, quattro tasti Express key, un indicatore LED. La penna digitale inclusa vanta 4.096 livelli di sensibilità alla pressione, tecnologia EMR Wacom senza batteria e un design ergonomico migliorato grazie al maggior peso e all’area di presa gommata, oltre a un comparto interno per alloggiare le punte della penna e un estrattore di punte.

Acquistando la Intuos Wacom,si possono scaricare software creativi per un valore fino a 160 dollari, tra cui Corel Painter Essentials 6 per progettazione e illustrazione, Celsys Clip Studio Paint Pro per la creazione di fumetti e manga e Corel AfterShot 3 per l’elaborazione fotografica. Numerosi tutorial interattivi presenti a partire da questa pagina Primi Passi a cura di Wacom, Corel e Celsys aiuteranno gli utenti a muovere i primi passi.

La tavoletta costerebbe 170 euro ma con la promozione delle offerte Prime d’autunno la comprate a 99,99 €