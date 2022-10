Offerte Esclusive Prime, Honor sconta i suoi tablet

Per queste offerte esclusive Amazon dell’11 e 12 ottobr HONOR mette in scena una serie di promozioni vantaggiose sulla sua linea di notebook di ultima generazione. In particolare sono tre i laptop in offerta, HONOR MagicBook 16, HONOR MagicBook 15 e HONOR MagicBook X15.

Honor Magicbook 16 scende al prezzo di 799,90 euro dal listino ufficiale di 999,90 a questo link. Dotato di un display IPS HONOR FullView da 16,1 pollici, un processore AMD Ryzen 5 5600H copre una gamma di colori 100% sRGB e una luminosità di 300nits.

Il secondo dei portatili in offerta è Honor Magicbook 15, con processore AMD RyzenTM 5 5500 U con una frequenza massima della CPU di 4.0GHz. HONOR MagicBook 15 è dotato di 8GB di memoria 3200MHz a doppio canale, con una massiccia batteria da 56Wh in grado di fornire fino a 11 ore di riproduzione video 1080p locale o 10 ore di navigazione su una pagina web. gode di uno schermo Eye Comfort HONOR FullView Display da 15,6 pollici, con un rapporto schermo/corpo dell’87%. Si acquista qui a 599 euro.

Ultimo dei tre prodotti in offerta è il Honor Magicbook X15, disponibile per questi due giorni al prezzo speciale di 369,90 euro, invece che 649,90 euro. gode del processore Intel Core di decima generazione, dotato di una batteria performante da 42Wh, una memoria ad alta velocità a doppio canale, un design a doppia antenna 2X2 MIMO e una ventola di raffreddamento sovradimensionata.

HONOR MagicBook X 15 raggiunge una larghezza di banda di 160MHz e consente una velocità di trasferimento wireless fino a 1733Mbps, così da offrire download più veloci e fluidi e un accesso rapido e facile a una rete stabile per lo smart-working.

Come seguire le offerte esclusive Prime su Macitynet

Macitynet seguirà con uno speciale specifico. tutte le offerte dei due giorni a partire dalla mezzanotte dell’11 Ottobre: consultate la nostra home page e i iscrivetevi sia alle notifiche (campanella in basso) che al nostro canale Telegramper avere notizie tempestive sulle offerte Wow che durano solo poche ore.

Le offerte già pubblicate compaiono in questa sezione del sito. Qui sotto un recap parziale per settori di interesse.

