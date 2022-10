Offerte Prime verso la fine, da Apple a Bose i nostri dieci sconti preferiti ancora attivi

La due giorni di sconti Amazon Prime si avvia verso la conclusione, ma ci sono tante occasioni da prendere al volo nelle ore che ci separano da qui alla mezzanotte. Le offrerte sono decine di migliaia. Macitynet le ha seguite qui e soprattutto sul suo canale Telegram e continuerà a farlo fino al momento della scadenza. Qui di seguito vi presentiamo quelle che secondo noi sono le migliori tra quelle ancora attive.

MacBook Air M2 256 GB al minimo storico, solo 1299 euro

In queste giornale di sconti Prime non c’è molto spazio per le offerte Apple ma qualche occasione, nascosta tra le tante pagine di Amazon, la si trova comunque. È il caso del MacBook Air M2 da 512 GB che scende al minimo storico permettendovi di risparmiare 230 euro rispetto al prezzo praticato da Apple: 1299 € invece che 1529€.

399 euro per iRobot Braava Jet M6, lava i pavimenti mentre voi riposate

Avete visto molti robot aspirapolvere che lavano anche i pavimenti, ma l’iRobot Braava Jet M6 è specializzato nel lavare le superfici e su Amazon lo trovate in sconto in occasione dei giorni Prime: solo 399 euro.

Stiamo parlando di un accessorio per la casa molto particolare. La sua funzione è sì quella di pulire ma anche e soprattutto quella di lavare. Per questo ha un sistema a getto d’acqua che scioglie sporco e macchie e le strofina per eliminarli e successivamente asciuga. In pratica fa quello che fareste voi con uno straccio e detersivo. Lo scopo viene raggiunto utilizzando una serie di accorgimenti dalla forma del robot, non rotondo ma quadrato per raggiungere anche gli angoli a un sistema “smart” che seleziona la tipologia della pulizia,

Garmin Varia RTL510, radar per sicurezza in bici

Se siete ciclisti che vanno spesso su strade frequentate da veicoli sapete quanto pericoloso possa essere non accorgersi di una macchina che sopravviene alle spalle. Fino a ieri per evitare (op mitigare) questo problema serviva uno specchietto retrovisore, ora potete comprare in sconto in occasione delle offerte Prime Amazon il Garmin Varia RTL510, un radar con luce incorporata compatibile con iPhone. Lo pagate solo 139 € il minimo storico

Caricabatterie Apple Magsafe a solo 39,99 euro

Come abbiamo detto sopra non è facile trovare offerte sconto sui prodotti Apple in questa due giorni di sconti Prime. Ma a ben guardare qualche offerta conveniente emerge. È il caso dello sconto sul caricabatterie Apple Magsafe che scende a 39,99 euro, un ribasso del 20% sul prezzo ufficiale

Il Magsafe, recensito da Macitynet qui, è in grado di caricare gli ultimi iPhone (da iPhone 12 i su) ad un’ottima velocità fornendo ad esso fino a 15W. Non sarà rapido quando un caricabatterie a cavo Lightning su USB-C, ma supera qualunque altro caricabatterie wireless in commercio. In più ha anche un aggancio magnetico che vi permetterà non solo di sapere precisamente dove collocare il Magsafe in maniera da sfruttare al meglio le sue prestazioni ma anche di ricaricare l’iPhone anche mentre lo usate.

Soundbar Bose Solo 5 ad appena 164,90 euro

Se cercate un prodotto per la casa con uno sconto top e ve lo siete perso nei precedenti periodi promorzionali ecco che torna l’offerta con l’autunno di Prime: Bose Solo 5 a 164,99 euro.

Bose Solo 5 consiste in un solo elemento, la soundbar stessa, che si colloca direttamente sotto la TV per «rendere l’audio più chiaro – spiega Bose – dai dialoghi agli effetti sonori. Inoltre, la modalità dialogo permette di sentire chiaramente ogni parola». Ovviamente potenzia anche i bassi, offrendo nel contempo un suono più ampio e coinvolgente.

Bose NC 700, il top delle cuffie antirumore a solo 218,99 euro

Le Bose Noise Cancelling Headphones 700 in occasione delle offerte Prime scendono a solo 218,99 €. Macitynet le ha recensite qualche mese fa. Vi conviene leggere l’esito della nostra prova per saperne di più. Qui ci limitiamo a dire che si tratta del top Bose nell’ambito della musica e della riduzione del rumore.

Mouse Logitech MX Master 2 a solo 47,99 €

Chi vuole rimpiazzare il vecchio mouse – o deve comprarne ancora uno – e punta a qualcosa di più di un semplice puntatore, alzi le antenne: per poche ore grazie alle offerte Prime torna in offerta su Amazon Logitech MX Master 2 per soli 47,99 euro.

Logitech MX Master 2 è un mouse d’eccellenza, erede con qualcche novità del modello originale di cui parliamo in questa recensione. Un vero e proprio mouse per professionista del desktop come il vecchio Logitech Performance Mouse MX, di cui eredita la forma per destrorsi ed alcune tecnologie di prima scelta come il laser Darkfield per funzionare su diverse superfici e la connessione di tipo Unifying che permette l’utilizzo di un unica antenna wireless per più dispositivi (intercambiabili).

Drone Mavic Air 2 Fly More Combo con Care Refresh al minimo, 819 €

Se siete alla ricerca di un drone lo sconto Amazon sul DJI Mavic Air 2 in occasione. La versione Fly More Combo con Care Refresh per le offerte Prime d’Autunno scende a 819 euro, il minimo di sempre, cliccando direttamente a questo indirizzo.

DJI Mavic Air 2 è il successore diretto dell’omonima prima versione del drone, rilasciato nell’ormai lontano 2018. con un’autonomia di ben 34 minuti e un sensore Quad Bayer da 1/2 “che scatta ancora immagini da 12 megapixel, anche se offre una modalità da 48 megapixel. Per quanto riguarda i video, il drone permette di girare in 4K a 60 fps (e 120 mbps).

Apple Watch SE 44mm al minimo, solo 239 euro

Apple Watch SE scende al minimo storico su Amazon: solo 239 € per la versione da 44mm dell’edizione 2021 Stiamo parlando del modello presentato durante l’evento di metà settembre 2020 assieme ad Apple Watch 6 e che rappresenta ancora adesso il prodotto di fascia media tra gli smartwatch apple, a metà strada tra Apple Watch 7 e Apple Watch 3. Rispetto ai modelli più recenti è privo di schermo sempre acceso e anche di funzione elettrocardiogramma, due particolarità che potrebbero interessare un numero limitato di utenti. Tutto il resto, soprattutto la perfetta integrazione con il mondo iPhone, è identico ai modelli più blasonati. Rispetto al modello più recente la differenza è solo nel trascurabile rilevamento incidenti e nel processore più recente.

Bose QuietComfort Earbuds il top nell’ANC a 153,99 €

Se volete i migliori auricolari antirumore del mondo, per il Prime Day trovate in sconto u Bose QuietComfort Earbuds. Si tratta di una promozione che permette di avere un ribasso a 159 euro invece che 279,99 euro il quasi il mimimo assoluto per questi accessori che Macitynet ha recensito qui giudicandoli, appunto, i migliori in assoluto nella loro categoria. Stiamo parlando di auricolari full wireless capaci di sopprimere in maniera straordinariamente efficiente il rumore. L’utente ha a disposizione un pulsante per regolare il volume dei rumori del mondo esterno, permettendo di selezionare tra ben 11 livelli diversi. È possibile creare delle preferenze e modificarle in qualsiasi momento, per passare da una cancellazione rumore leggera, per rimanere attenti all’ambiente esterno, fino alla cancellazione completa per immergersi nella propria musica preferita nei momenti di relax e anche per comunicare.