Wacom riprogetta Intuos Pro, ammiraglia delle tavolette con penna

Pubblicità

La tavoletta digitale di alta gamma Intuos Pro di Wacom, usata da illustratori, grafici, video maker e modellatori 3D, vanta ora un design rinnovato, comandi tattili e la penna Pro Pen 3. La nuova Intuos Pro è progettata per aiutare gli artisti a svolgere il loro lavoro in modo più rapido e intuitivo, sempre proponendosi come tavoletta d’eccellenza per i flussi di lavoro professionali.

La nuova Intuos Pro integra la tecnologia della penna Pro Pen 3, la stessa dei display Cintiq Pro. La Pro Pen 3 è personalizzabile in vari modi, dai pulsanti per le scorciatoie fino alla possibilità di sostituire sia le impugnature che i pulsanti, configurabili su misura per le esigenze di ergonomia dell’utente.

Come tutte le penne Wacom, la Pro Pen 3 non necessita di batterie ricaricabili. È inoltre dotata di due punte diverse, compresa una punta di gomma antiscivolo per ottimizzare la precisione e diminuire l’usura, a detta del produttore grazie anche alla superficie migliorata della tavoletta.

La Intuos Pro è disponibile in tre dimensioni, tutte con un’area di disegno più grande e in formato 16:9 come quello degli schermi odierni. Nonostante l’area attiva più ampia, tutte e tre le dimensioni sono più piccole e sottili delle generazioni precedenti, rendendo la tavoletta più facile da trasportare quando ci si sposta tra l’ufficio e altri luoghi di lavoro e occupa meno spazio sulla scrivania.

Il modello small è indicato come perfetto per chi lavora in mobilità, pesa circa 240 g, ha dimensioni di 215 mm x 163 mm e un’area attiva di 187 mm x 105 mm. I modelli medium e large sono rivolti agli artisti che vogliono lavorare su una tela più grande o che devono gestire dei flussi di lavoro su più monitor.

Tutti i modelli supportano il Bluetooth e hanno un’autonomia operativa wireless di 16 ore. Si possono collegare fino a tre dispositivi, uno con cavo USB e due wireless e si può passare da un dispositivo e l’altro usando un interruttore fisico sulla tavoletta.

La Intuos Pro funziona sia con macOs, sia con Windows e con quasi tutte le applicazioni creative per le persone che preferiscono la sensazione di usare una matita o un cilindro più spesso, Wacom ha stretto collaborazioni con produttori di penne come Staedtler, Lamy e Dr. Grip per fornire un’ampia gamma di penne digitali in grado di funzionare senza necessità di alcuna configurazione.

Oltre alla tavoletta Intuos Pro e alla penna Pro Pen 3, gli artisti riceveranno versioni di prova gratuite dei software Clip Studio Paint, MASV e Capture One. Wacom includerà anche l’accesso al suo software Yuify per la protezione della proprietà intellettuale.

Compatibile con i software più diffusi, compresi Clip Studio Paint, Adobe Photoshop e Rebelle 7, Yuify consente di inserire nelle proprie creazioni un micromarchio che viene preservato anche in caso di screenshot o download per mantenere il collegamento fra l’artista e la sua opera.

Come tutti i prodotti professionali Wacom, la Intuos Pro offre anche l’accesso a Wacom Bridge, che facilita gli input touch e tramite penna tra le macchine locali e remote per migliorare la collaborazione.

La nuova Wacom Intuos Pro sarà disponibile su Wacom eStore e presso alcuni rivenditori da marzo. Le tre dimensioni avranno un prezzo di €269,99 per il modello small, €399,99 per il medium e €549,99per il large. I prodotti Wacom sono disponibili anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.