Netatmo, nuova videocamera interna Advance a prova di privacy

Netatmo, l’azienda francese specializzata nella Smart Home, amplia la sua gamma di prodotti con la nuova Videocamera Interna Advance, dispositivo pensato per proteggere la casa nel pieno rispetto della privacy. La videocamera Interna Advance vanta design elegante e discreto, installazione e integrazione semplice.

Il produttore afferma di voler a semplificare l’esperienza dell’utente, riducendo al minimo gli avvisi superflui e inviando notifiche solo quando sono davvero necessarie.

Un algoritmo migliorato permette alla telecamera di filtrare i falsi allarmi e d’intervenire solo in caso di reale pericolo.

Su versante privacy, fondamentale tenendo conto che si si tratta di dispositivi per la casa, il produttore evidenzia la funzione Netatmo Smart Privacy, spiegando che può assicurare il massimo rispetto della riservatezza grazie a un otturatore meccanico che si chiude automaticamente quando il proprietario rientra in casa, evitando qualsiasi ripresa indesiderata.

Il sistema si basa sul riconoscimento facciale e sulla geolocalizzazione, rilevando in autonomia la presenza o l’assenza dell’utente e regolando di conseguenza l’otturatore.

Installazione intuitiva e qualità video

Disponibile in nero o in bianco, la Videocamera Advance si adatta a qualsiasi ambiente domestico. Può essere posizionata su un mobile, montata a parete o fissata al soffitto grazie a un supporto dedicato. Il design è “intelligente”, con snodo orientabile e ampio angolo di visione di 130°, assicurando un controllo ottimale dello spazio.

Sono disponibili due accessori opzionali: un adattatore PoE, che permette di alimentare e trasmettere dati attraverso un unico cavo, e un dispositivo per l’integrazione con le prese elettriche.

Sul piano tecnico offre immagini 2K HDR a 30 fps; supporta il Wi-Fi a 2.4 GHz e 5 GHz e sfrutta la tecnologia MIMO, che migliora la copertura del segnale e la qualità dello streaming in alta definizione.

Sul versante audio sono presenti microfoni ad alte prestazioni, con tecnologia beamforming che riducono i rumori di fondo migliorando la qualità sonora. Lo speaker da 80 dB permette di comunicare da remoto in modo chiaro e senza distorsioni.

L’alimentazione è cablata, elemento che garantisce un funzionamento continuo, eliminando la necessità di ricariche e riducendo al minimo la manutenzione.

Sistema di sicurezza integrato

La Videocamera Interna Advance viene fornita con una card di memoria per gestire le registrazioni in locale ed è compatibile con la Smart Siren di Netatmo e con le videocamere da esterno, creando un sistema di allarme completo e connesso attraverso l’app Home + Security che consente di gestire i dispositivi Netatmo, Legrand e Bticino, offrendo protezione a 360°: dalla videosorveglianza agli allarmi, dai rilevatori di fumo e monossido di carbonio al controllo accessi.

Se il vostro sistema si basa su Homekit è bene continuare ad utilizzare la Welcome perchè a quanto pare il nuovo modello non sembra compatibile con l’uso diretto con il sistema domotico Apple mentre è ovviamente gestibile dall’applicazione su iOS e Android che gestisce anche la citofonia smart Bticino.

Prezzo e disponibilità

La nuova Videocamera Interna Advance sarà disponibile a partire dal 19 febbraio 2025 al prezzo di 249,99 euro, senza abbonamenti obbligatori. Sia nello store dell’azienda che su Amazon.

Netatmo ha anche predisposto un’iniziativa di economia circolare: chi possiede già una Videocamera Interna (Welcome) del brand potrà restituirla e ottenere uno sconto di 50 euro sulla nuova versione.